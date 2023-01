Die 5 größten deutschen Twitch-Streamer im Januar 2023: Wer sie sind und was sie machen

Twitch ist auch im Jahr 2023 die wohl bekannteste Plattform für Livestreaming. Wir von MeinMMO zeigen euch die aktuell größten Streamer Deutschlands.

Wie kommt diese Liste zustande? Um den “größten” Streamer zu bestimmen, kann man verschiedene Maßstäbe anlegen: Wer hat die meisten Follower, wer die höchste Watchtime?

Wir haben uns hier für die Anzahl der durchschnittlichen Zuschauer in den letzten 30 Tagen entschieden. Dadurch lässt sich erkennen, wie viele Fans einen Streamer tatsächlich aktiv verfolgen.

Die folgenden Kriterien haben wir bei der Erstellung dieser Liste berücksichtigt:

Zeitraum der letzten 30 Tage (Stand: 6. Januar 2023)

Kommerzielle sowie Event-Kanäle werden nicht berücksichtigt

Das Ranking wird durch die durchschnittliche Zuschauerzahl bestimmt Quelle: sullygnome



Platz 5: Trymacs

Streamer: Max „Trymacs“ Stemmler

Max „Trymacs“ Stemmler Durchschnittliche Zuschauer: 13.106

13.106 Aktiv seit: März 2016

März 2016 Kanal: twitch.tv/Trymacs

Wer ist Trymacs? Trymacs bezeichnet sich selbst als “Streamer ohne Skill”. Doch auch wenn seine spielerischen Fähigkeiten vielleicht zu wünschen übrig lassen, weiß der 28-jährige Hamburger durchaus, sich geschickt zu inszenieren.

Seine Anfänge machte Trymacs mit den Mobile-Games Clash Royale und Clash of Clans. Da er für seine Inhalte immer wieder auch größere Summen in die Spiele steckt, muss er sich häufiger Pay2Win-Vorwürfe anhören.

Neben seinem Twitch-Kanal, auf dem er fast jeden Abend streamt, betreibt Trymacs 3 YouTube-Accounts. Dort werden Clips und Highlights aus seinen Streams hochgeladen, aber auch eigens produzierte Videos.

Zudem veranstaltet Trymacs gerne besondere Events mit befreundeten Streamern und Influencern: So öffnete er mit dem YouTuber PapaPlatte Booster-Packs mit Pokémon-Karten im Wert von 40.000 € und stellte sich dem Streamer MckyTV im Boxring.

Was passierte zuletzt? Neben seinen fast täglichen Streams setzt Trymacs derzeit auch auf besondere Formate wie seine Survival-Show “Nerd in the Dirt” und sein großes Fußball-Event auf Joyn.

Ein witziger Clip des Streamers:

Platz 4: Gronkh

Streamer: Erik „Gronkh“ Range

Erik „Gronkh“ Range Durchschnittliche Zuschauer: 17.484

17.484 Aktiv seit: Mai 2010

Mai 2010 Kanal: twitch.tv/GRONKH

Wer ist Gronkh? Viele Zuschauer verbinden mit Gronkh wohl hauptsächlich seine Let’s Plays, mit denen er zwischen 2014 und 2016 der YouTuber mit den meisten Abos in Deutschland war. Allein zu dem Blöckchen-Spiel Minecraft produzierte Gronkh über 1.200 Folgen.

Seit 2014 ist der 45-Jährige auch als Streamer auf Twitch zu sehen. Dort zockt Gronkh verschiedene Spiele wie aktuell etwa den Shooter High On Life oder unterhält sich in “Just Chatting” mit seinen Zuschauern. Gemeinsam mit der Gaming-Gruppe PietSmiet veranstaltet Gronkh zudem das jährliche Charity-Event Friendly Fire.

Abseits von Twitch und YouTube ist Gronkh auch als Synchronsprecher aktiv. So lieh er dem Bösewicht Wilson Fisk alias Kingpin in Spider-Man: A New Universe seine Stimme (via Synchronkartei.de).

Was passierte zuletzt? Gronkh veranstaltete gemeinsam mit der Gaming-Truppe PietSmiet und einigen weiteren deutschen Influencern die mittlerweile 8. Ausgabe des Charity-Events Friendly Fire. Trotz der aktuell für viele schwierigen Zeiten kamen über 1 Million Euro in Spenden zusammen.

Ein witziger Clip des Streamers:

Platz 3: TheRealKnossi

Streamer: Jens “Knossi” Knossalla

Jens “Knossi” Knossalla Durchschnittliche Zuschauer: 21.508

21.508 Aktiv seit: September 2014

September 2014 Kanal: twitch.tv/therealknossi

Wer ist Knossi? Knossi ist ein Entertainer durch und durch und wollte schon seit seiner Kindheit ins Fernsehen. Dort trat er als Teilnehmer diverser Formate von ProSieben, Sat 1 und RTL II auf. Außerdem moderierte Knossi verschiedene Pokerturnier-Serien.

Seit 2014 ist Knossi aber auch regelmäßig auf der Streaming-Plattform Twitch zu sehen. Dort war er mit Glücksspiel-Inhalten äußerst erfolgreich und zeitweise sogar der größte Streamer weltweit. Mittlerweile hat er sich davon jedoch distanziert.

Stattdessen zeigt Knossi mittlerweile hauptsächlich Talk-Formate und Reactions. Zuletzt war er auch als Teilnehmer der Survival-Show 7 vs. Wild auf YouTube zu sehen. Das und seine Teilnahme an der Wok-WM 2022 auf ProSieben dürften seine Platzierung in dieser Liste zusätzlich gestärkt haben.

Was passierte zuletzt? Nachdem er sich bei 7 vs. Wild seinen Frust über die aktuelle Lage des klassischen Fernsehens von der Seele geredet hatte, kehrt Knossi im Februar 2023 zurück auf die Mattscheibe: auf RTL wird er bei der Tanz-Show “Let’s Dance” antreten.

Ein witziger Clip des Streamers:

Platz 2: MontanaBlack

Streamer: Marcel “MontanaBlack” Eris

Marcel “MontanaBlack” Eris Durchschnittliche Zuschauer: 24.117

24.117 Aktiv seit: Juni 2013

Juni 2013 Kanal: twitch.tv/MontanaBlack88

Wer ist MontanaBlack? Seine Anfänge machte MontanaBlack auf YouTube. Mit Gameplay konnte er zwar nicht unbedingt punkten, stattdessen hob er sich durch seine offene Art von anderen ab: Der heute 34-Jährige schreckte auch vor Tabu-Themen nicht zurück und sprach offen über seine Drogen-Vergangenheit.

Heute hat MontanaBlack sein Leben offenbar im Griff: Er gehört zu den bestverdienenden Streamern auf Twitch, hat ein Haus und ein liebevolles Verhältnis zu seinen Großeltern.

MontanaBlack war lange der größte Streamer im deutschen Twitch. Dabei streamt er verhältnismäßig wenig und unregelmäßig. Stattdessen veranstaltet er in letzter Zeit lieber IRL-Streams, die etwas mehr Planung und Vorbereitung erfordern. Im Dezember 2022 bekam er zudem seine eigene Show auf Joyn.

Was passierte zuletzt? MontanaBlack deutete bereits in der Vergangenheit an, nicht gerade glücklich mit seiner Streaming-Heimat Twitch zu sein und nur auf eine geeignete Alternative zu warten. Nun entdeckte er die Streaming-Funktion auf der Video-App TikTok – und sahnte sofort richtig ab.

Ein witziger Clip des Streamers:

Platz 1: eliasn97

Streamer: Elias „eliasn97“ Nerlich

Elias „eliasn97“ Nerlich Durchschnittliche Zuschauer: 28.233

28.233 Aktiv seit: April 2020

April 2020 Kanal: twitch.tv/eliasn97

Wer ist eliasn97? Der Berliner begann seine Karriere als E-Sportler für Hertha BSC und war dafür auch auf YouTube aktiv. Seit 2020 streamt eliasn97 auch auf Twitch und stieg in kürzester Zeit zum größten Streamer Deutschlands auf.

2021 verließ eliasn97 Hertha BSC und konzentrierte sich auf seine Laufbahn als Content Creator. Wenig überraschend drehen sich viele seiner Inhalte um FIFA, er zockt aber auch mal den ein oder anderen Shooter oder unterhält sich mit seinen Zuschauern.

Neben seinen Online-Auftritten ist eliasn97 auch als Geschäftsmann unterwegs: Er hat unter anderem ein Streetwear-Label und vertreibt Vitaminwasser.

Was passierte zuletzt? Zum Jahresende 2022 stellte sich eliasn97 in einem ehrlichen Video den intimsten Fragen seiner Fans. Dabei ging es immer wieder um das Einkommen des Streamers, woraufhin er seine Einnahmen des vergangenen Jahres offenlegte.

Ein witziger Clip des Streamers:

Was haltet ihr von den Streamern? Verfolgt ihr jemanden aus der Liste aktiv oder kanntet ihr sie noch nicht? Hättet ihr eventuell eher andere Streamer in der Liste erwartet? Oder welchen Twitch-Content verfolgt ihr am liebsten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

