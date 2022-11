LoL: Große Enttäuschung in Deutschland – Die 5 Twitch-Streamer dürfen nicht 1. Liga spielen, trotz Wunder-Aufstieg

Im deutschen E-Sport von League of Legends gab es jetzt eine bittere Enttäuschung. Das Team „No Need Orga“ hatte Heartha BSC in der Relegation am 27.9. spektakulär geschlagen und war sportlich in die 1. Liga aufgestiegen. Dennoch werden die fünf Spieler 2023 nicht erstklassig spielen – die Regeln von Riot Games lassen sich mit einer Karriere als Twitch-Streamer nicht vereinbaren. Auf eine Ausnahme-Regelung ließ sich Riot Games nicht ein.

Das ist die Situation bei den Ligen:

Die Profi-Liga in Europa heißt „LEC“: Das ist eine Franchise-Liga, aus der kann man weder absteigen noch aufsteigen. Wer in die Liga will, muss sich einen Platz von einem bestehenden Team kaufen. Die Plätze gehen so für 30 Millionen € weg. Schalke hat seinen Platz 2021 verkauft.

Unterhalb der LEC gibt es aber regionale Ligen, also französische, spanischsprachige oder deutschsprachige Wettbewerbe: In die Regionalligen kann man sportlich auf- und absteigen. Teams müssen durch eine Relegation, wenn sie aus der 2. Liga in die 1. Liga aufsteigen möchten.

Dem Team „No Need Orga” war es spektakulär gelungen, in der Relegation gegen Hertha BSC zu gewinnen und in die 1. Liga aufzusteigen. Das Entscheidungs-Spiel sahen 100.000 Zuschauer – das war eine Riesen-Nummer.

Dieses Play entschied vor 2 Monaten die Serie um den Aufstieg:

„Wunder-Lauf“ von Rentner-Truppe begeistert Deutschland

Warum war der Aufstieg sowas Besonderes? No Need Orga sind kein typisches LoL-Team der 2. Liga mit Manager, Coach und jungen Talente, die noch was beweisen wollen und von der großen Karriere bei Fnatic oder G2 träumen.

No Need Orga besteht aus einigen der größten deutschen Twitch-Streamer zu LoL, von denen viele ihre Karriere im E-Sport eigentlich schon hinter sich hatten. Sie haben so 2019 oder 2020 mit kompetitivem LoL eigentlich aufgehört, wollten nur entspannt 2. Liga spielen. Die Mitglieder sind Teams daher für professionelle Spieler auch außergewöhnlich alt. Normalerweise gilt man im Profi-LoL schon mit 26 als Ausnahme-Erscheinung:

Midlaner NoWay4U ist einer der größten deutschen Twitch-Streamer überhaupt und ist 30 Jahre alt

ADC Broeki ist 31 und machte den „Hausmeister“ für Eintracht Spandau

Tolkin (24) arbeitete inzwischen für Freaks4U. Nachdem es zwei Mal- nicht für die LEC gereicht hatte, sah er keinen Sinn mehr darin, weiter Prime League zu spielen, wie er erklärte.

NNO nannte sich selbst eine „Rentner-Truppe“.

Der „Miracle Run“ der Streamer war eine Wahnsinns-Geschichte: Die 2. Liga hatte im Finale letztlich deutlich mehr Zuschauer als die 1. Liga:

LoL: 100.000 sehen, wie 5 deutsche Twitch-Streamer an ihrem E-Sport-Wunder arbeiten

Twitch-Streamer können Regeln nicht entsprechen, wollen Ausnahme

Was ist das Problem? Den Konflikt mit Riot Games sah man schon die ganze Zeit kommen: Riot Games hatte in den Regeln nie vorgesehen, dass Twitch-Streamer in die 1. Liga aufsteigen. Man rechnete offenbar mit Vollzeit-Profis.

Riot Games hat einige Bedingungen für Teams, die in der 1. Liga spielen möchten und diese Regeln beißen sich mit der Karriere der 5 Spieler als Twitch-Streamer:

Die Teams dürfen keine Werbung für Marken machen, die unter gewisse Kriterien fallen, dürfen nicht für andere Videospiele oder für Konsolen Wettanbieter werden

Das Hauptproblem ist aber, dass es Einschränkungen gibt, die sich auf das Streamen beziehen. So dürfen Streamer nicht auf Sendung sein, solange der „Main Broadcast“ läuft. Riot Games will offenbar Konkurrenz ausschließen. Das heißt, dass die Streamer an mehreren Tagen nicht auf Sendung gehen könnten. Die Karriere wäre damit erheblich eingeschränkt.

Schon im Vorfeld hatten Spieler von NNO, um sich den Regeln zu beugen, ihre Jobs kündigen müssen, da sie für Firmen arbeiteten, die direkt mit Riot Games verbandelt waren.

Das ist jetzt die Situation: Das Team von NNO hat Vorschläge eingereicht, wie man doch als Twitch-Streamer funktionieren und in der 1. Liga spielen kann. Aus ihren Berichten geht hervor, man habe einen Einspruch, einen Appeal eingereicht.

Aber jetzt gab es die Entscheidung von Riot Games, dass man auf den Regeln beharrt und nicht nachgibt. Das hat man den Streamern per E-Mail mitgeteilt, wie sie in Twitch-Streams vom 10.11. erklärten.

Der ADC von NNO, Broeki, sagte in einem Stream: Alle Änderungsvorschläge wurden von Riot abgelehnt. Man werde daher nicht in der Division 1 spielen.

Auch Midlaner NoWay, einer der größten deutschen Streamer Deutschlands, sagte: Man werde zumindest im aktuellen Kader nicht in der Division 1 spielen.

Wie reagieren die Streamer? Die Streamer selbst reagieren relativ locker, weil es auch ein Stück weit ihre Entscheidung war, sich den Regeln nicht zu fügen. Außerdem hatte Broeki schon geunkt, dass ihm die ADCs der 1. Liga gewaltig in den Hintern treten würden. Sportlich würde man in der 1. Liga ohne viel Training einfach nicht mithalten können, glaubten die Veteranen.

Top-Laner Tolkin schreibt: Echt schade, dass wir nicht 1st Div spielen werden. Aber es war ein fantastisches Jahr mit euch.

NoWay sagt: Er kann das alles verstehen. Es seien traurige Nachrichten, aber jetzt gelte es, Lösungen zu suchen.

Broeki sagt: Die Entscheidung von Riot sei absolut in Ordnung. Aber sie komme extrem spät und setze das Team jetzt unter Druck.

Wie geht’s jetzt weiter? Es heißt von NNO, man sucht nach „neuen Lösungen“ – es wirkt so, als will man jetzt auf die Schnelle ein neues Team aus „Nicht-Streamern“ zusammenstellen, das unter dem Namen „No Need Orga“ in der Prime League spielen kann. Aber das scheint gerade alles noch arg chaotisch zu sein.

Zumal sich das Team dadurch auszeichnete, eben keine Organisation zu haben und rein aus Spaß zu zocken.

Wie reagieren die Fans? Die sind enttäuscht: Viele auf Twitter äußern ihr Unverständnis. Das sei ein Riesen-Rückschlag für die deutsche Szene. Zumal auch in der 2. Liga nun die Regeln gelten und NNO da offenbar das Projekt nicht fortsetzen kann.

Viele sagen auf Twitter: Sie hätten die Prime League wegen NNO entdeckt – und ohne NNO fehle jetzt Motivation, die deutsche Liga weiter zu verfolgen.

Umso bitterer ist die Situation, weil der Relegation-Gegner von NNO, Hertha BSC, nun auch angekündigt hat, sich aus LoL zurückzuziehen.

Sieht so aus, als ruht 2023 die Hoffnung weiter auf HandofBlood und Eintracht Spandau. Dabei war der Aufstieg von NNO doch so eine schöne Geschichte:

