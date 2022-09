LoL: Deutscher Twitch-Streamer gibt 2020 den Traum vom Profi auf, fängt Job an – Jetzt muss er kündigen, weil er doch zu gut ist

Im Dezember 2020 beendete der deutsche Top-Laner Niklot „Tolkin“ Stüber seine professionelle Karriere in League of Legends. Der heute 24-jährige hatte zwar seit 2016 in 8 LoL-Teams gespielt, es aber nie in die LEC geschafft. Tolkin fing einen Jobs bei der Berliner-Firma „Freaks4U“ als Caster und Talent an und startete auf Twitch durch. Den Job musste er jetzt im September 2022 kündigen. Aus Versehen klopft er mit einem Hobby-Team wieder an die Tür der Prime League in LoL.

Wie lief die Karriere von Tolkin?

Der Spieler Tolkin gilt als einer der besten deutschen Top-Laner. Er tingelte von 2016 bis 2020 durch insgesamt 8 verschiedene Teams und machte sich in der Zeit einen Namen. Er selbst bezeichnet sich als „Rekordmeister der Prime League“, sei dort aber „hard stucked“, hing also in der deutschen Liga fest.

Bis in die ganz große Liga, die LEC, hat es Tolkin in seiner Karriere nie geschafft. Während anderen deutschen Spielern wie BrokenBlade, PowerofEvil, Upset oder Amazing der Sprung zu den „großen Teams“ gelang, sie in den USA spielten oder sogar zu den Worlds flogen, gelang Tolkin dieser Sprung nie. Damit hat er sich aber offenbar schon lange abgefunden und macht sich einen Spaß draus, sich als „CEO der Playoffs“ zu sehen.

Im Dezember 2020 beendete er seine professionellen Karriere nach 2 Jahren bei „mousesports“ endgültig. Das YouTube-Video zu seinem Abschied ist das erfolgreichste seiner Karriere (via youtube).

Wie ist das mit dem Sprung in die LEC? Das Problem für jemanden wie Tolkin, der erfolgreich in unteren Ligen spielt, ist das enorm junge Durchschnitts-Alter von Profi-Spielern in LoL: Zumeist kommen Spieler mit 18, 19, 20 in die Profi-Ligen. Wer bis dahin den Sprung zu den Profis noch nicht geschafft hat, für den ist das Fenster eigentlich geschlossen. Zumal viele Spieler bereits mit 24, 25 über ihren Rückzug aus dem Profi-Geschäft nachdenken. Faker, der mit 26 noch spielt, gilt schon als Ausnahme.

Viele junge LoL-Spieler träumen von einer ganz großen Karriere. Die hat Faker schon hinter sich:

Tolkin startet als Caster und Twitch-Streamer durch

Das machte er danach: Tolkin blieb LoL verbunden: Er fing bei der deutschen Firma „Freaks 4U Gaming“ an. Die Berliner Agentur ist auf LoL spezialisiert und arbeitet mit Riot Games zusammen, um die deutsche Prime League zu organisieren. Am 22. Dezember 2022 verkündete Tolkin, er beginne dort als „ContentCreator/Influencer“ (via twitter).

Tolkin war offenbar bereit, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen und vom Spieler zum Caster zu wechseln. Als „Color-Kommentator“ kommentierte er 2022 etwa die Spiele der Prime League First Division.

Tolkin hatte in seiner Rolle als Content-Creator großen Erfolg: Auf Twitch wurde er zum zweitgrößten, deutschen LoL-Streamer, hinter NoWay4u

Tolkin spielt nebenbei LoL in einer Art Thekenmannschaft

Das ist die seltsame Wende des Schicksals: Tolkin hatte zwar das Kapitel „professionelles LoL“ für sich beendet, schloss sich aber im Januar 2021 einem Team aus deutschen Twitch-Streamern an, um eine Art Hobby-LoL-Team zu bilden:

Die Mannschaft heißt „No Need Orga“. Ursprünglich wurde das Team 2013 gegründet, lag dann lange brach, bis es im September 2020 wiederbelebt wurde.

Das Team besteht aus 5 der erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamern, die nebenbei „kompetitives LoL“ in der 2. Liga spielen.

Sie haben keinen Trainier und nur wenig Strukturen – fast wie eine Thekenmannschaft.

Tolkin hatte mit dem Erfolg nicht gerechnet:

Dieses Team, das eigentlich ohne großen Ehrgeiz spielte, hat es 2022 gegen alle Widrigkeiten geschafft, die 2. Liga in Deutschland zu gewinnen und spielt jetzt, im September 2022, um den Aufstieg in die 1. Liga.

Im Finale der 2. Liga schlugen sie Hertha BSC und googlten dabei ihre Champion-Picks, worauf Botlaner Broeki gar nicht klar kam:

Das Team von Tolkin ist bei den Fans 2022 so beliebt, dass das Finale der 2. Liga viel mehr Zuschauer hatte als das Finale der 1. Liga.

Tolkin muss kündigen, weil er es in die Relegation geschafft hat

Das ist die Konsequenz für Tolkin: Tolkin musste am 1. September 2022 seinen Job bei Freaks 4U aufgeben. Die Regeln von Riot erlauben es ihm nicht, gleichzeitig Mitarbeiter eines Unternehmens zu sein, das zusammen mit Riot Games arbeitet, und in der Division 1 zu spielen.

Die Regeln für die Division 1 sind deutlich strenger als die für Division 2; sie gelten ausdrücklich auch für die Relegation zwischen Liga 1 und 2.

Ohnehin scheint auf die 5 Twitch-Streamer von NNO eine schwere Entscheidung zuzukommen:

Denn ihr Streamen beißt sich mit dem Leben als „ernstafter, kompetitiver LoL-Spieler“.

Die Regeln von Riot Games kollidieren mit ihren Twitch-Streams, ihre Werbe-Deals, aber auch – wie bei Tolkin – mit ihren Arbeitsverhältnissen.

Auch andere Mitglieder des Teams haben schon angemerkt, dass ihr aktuelles Arbeiten auf Twitch und in der LoL-Szene bald nicht mehr mit dem Regelwerk von Riot Games zu vereinbaren ist:

Botlaner Broeki ist etwa gerade dem „Prime League“-Team Eintracht Spandau verbandelt.

andere Teammitglieder haben Werbe-Deals, die so nicht mehr gehen würde.

NoWay ist einer der größten Twitch-Streamer Deutschlands überhaupt. Der kann sich schwer einschränken.

Die Twitch-Streamer hoffen, dass Riot Games noch einlenkt.

Welche Wucht die deutsche LoL-Szene entwickelt, demonstrierte YouTuber HandOfBlood bei der gamescom 2022:

