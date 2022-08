LoL: 70.000 sehen Playoff-Spiel, bei dem ein deutsches „Rentner-Team“ der größten Twitch-Streamern aufdreht

Die deutsche Szene in League of Legends boomt 2022. Jetzt hat ein Zweitliga-Spiel der Prime League etwa 70.000 gleichzeitige Zuschauer auf Twitch erreicht. Denn der größte deutsche Twitch-Streamer zu League of Legends, NoWay4U, traf mit seinem LoL-Team „NNO“ in einem Playoff-Match auf die Publikumslieblinge von Eintracht Spandau, dem Team von Hand of Blood.

Wieso ist man in LoL so früh ein Rentner? Der Fan-Account von „No Need Orga” (NNO) nennt die Mannschaft selbst ein „Renter-Team“. Denn NNO besteht aus einigen der größten deutschen Twitch-Streamer zu LoL, von denen einige schon die 30 überschritten haben.

In LoL scherzt man, dass jeder über 25 eigentlich schon im „Renten-Alter“ ist, denn kaum ein Profi in League of Legends spielt viel länger als bis 25. Das ist das Alter, in dem viele zurücktreten:

die Reflexe lassen nach

die Belastung des immergleichen Trainings wird mit den Jahren immer schwerer

die hungrige Jugend drängt nach, die mechanisch oft exzellent ist

außerdem wartet auf südkoreanische Profis verpflichtende Wehrdienst und sie können sich nicht endlos davor drücken – außer man heißt Faker

Frederik „NoWay“ Hinteregger (30) ist der zweitgrößte deutsche Twitch-Streamer und spielt kompetitiv LoL und das mit Erfolg..

5 der größten deutschen Twitch-Streamer zu LoL spielen in einem Team zusammen

Wer spielt in dem Team? Bei No Need Orga spielen 5 Deutsche, die alle einen Twitch-Kanal haben, das sind so mit die größten LoL-Streamer in Deutschland:

Frederik „NoWay“ Hinteregger (30) in der Midlane – das ist der zweitgrößte deutsche Twitch-Streamer überhaupt. Er ist mittlerweile deutlich größer als etwa MontanaBlack.

Niklot „Tolkin“ Stüber in der Toplane (24) – er ist der drittgrößte deutsche Streamer zu League of LEgends

Muhammed „Agurin“ Kocat (26) im Jungle – der fünftgrößte deutsche LoL-Streamer

Daniel „Broeki“ Broekmann (31) als Botlaner – der achtgrößte deutsche LoL-Streamer, gleich nach Trymacs

Lukas „Karni“ Steiniger als Supporter – der hängt etwas hinterher, ist aber immerhin noch in den Top 20

Das extrem beliebte Team von EintrachtSpandau löste einen LoL-Boom in Deutschland aus:

Playoff-Spiel gegen Eintracht Spandau wird zum Event

Was war das für ein Match? Am 18. August trat das NNO gegen Eintracht Spandau in den Playoffs an, das Team von HandofBlood.

Die Serie ging über 5 Matches und war für viele ein Highlight des LoL-Jahres.

NoWay4u: Wie wurde er zum größten deutschen LoL-Streamer auf Twitch?

So viele sahen zu: Über den offiziellen Kanal der Prime League sahen knapp 45.000 Leute zu. Viele sahen das Match aber auch über den Kanal von Jona „JustJohnny“ Schmitt. Bei ihm war mit Maxim ein legendärer Caster in LoL zu Gast.

Beide Kanäle zusammen erreichten in der Spitze über 70.000 gleichzeitige Zuschauer bei Twitch (via reddit).

Die beiden hatten da so viel Spaß, dass sie es mit „Champion-Imitationen“ sogar bis auf reddit schafften.

„JustJohnny“ ist übrigens der zweitgrößte deutsche LoL-Streamer, er lag in den letzten Tagen statistisch zwischen NoWay4USir und seinem Teamkameraden Tolkin.

Großes Finale am 23. August

Wie geht’s weiter? Im Finale der Division 2 der Primee League tritt NNO auf Hertha BSC. Das Match findet am 23. August statt.

Der Streamer LPGJustJohnny hat schon angekündigt, dass er Maxim und HandofBlood dabei haben wird.

Das könnte ein ziemliches Spektakel werden.

Eine treibende Kraft beim Boom der Prime League: Er hat ein eigenes Team gegründet.

Toxische Fans sind auch im deutschen LoL ein Problem

Gibt’s auch einen Wehrmuts-Tropfen? Caster Johnny richtete sich vor knapp zwei Wochen in einem Appell an die Fans: Die deutschen Zuschauer sollten doch gerade im Twitch-Chat weniger toxisch sein und nicht jeden hasserfüllten Gedanken sofort in die Welt hinaustippen.

Das scheint ein Problem zu sein, dass LoL nicht loslässt, egal wer da gerade spielt.

In einem Artikel auf MeinMMO haben wir uns damit beschäftigt, warum bei LoL plötzlich die Regional-Ligen wie in Deutschland die „Prime League“ 2022 so sehr an Beliebtheit gewinnen:

