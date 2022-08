Dem Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler (27) wird häufiger Mal vorgeworfen, sich am Erfolg anderer zu bereichern. Auf YouTube dokumentierte er seinen Weg zum zweithöchsten Rang in Valorant, doch seine Strategie passte vielen gar nicht.

Wer ist Trymacs?

Trymacs gehört zu den 5 größten deutschen Streamern auf Twitch und auch zu den bekanntesten YouTubern im Bereich Gaming. Auf YouTube hat er 2,12 Millionen Abonnenten, während ihm auf Twitch durchschnittlich knapp 19.000 Leute zusehen.

Hauptsächlich spielt er Fortnite, Fifa und Clash Royale und sorgte auch dort schon für Ärger

Trymacs wird häufiger für seine Vorgehensweisen kritisiert, so auch aktuell von Fans des Shooters Valorant

Valorant führt regelmäßig neue Agenten ein. Trymacs spielt gerne den stylishen Chamber

Spieler ärgern sich über Trymacs’ Boosting-Strategie

Das ist die Situation: Am 24. Juli teilte Trymacs auf seinem Twitter-Kanal einen Screenshot von seinem Immortal-Rang in Valorant. Das ist der zweithöchste Rang in Riots taktischem Shooter. Doch statt sich für ihn zu freuen, waren viele Nutzer sauer und schimpften in den Kommentaren.

Das steckt dahinter: Seit einigen Monaten zeigt Trymacs regelmäßig Valorant auf seinen YouTube- und Twitch-Kanälen. Im März war er noch im Iron-Rang unterwegs und damit ganz unten. Zwischen Iron und Immortal liegen 6 andere Ränge.

Um sich das vor Augen zu führen: Knapp 14 % aller Spieler sind in Iron unterwegs, in Immortal spielt man bei den besten 0,5 % mit (via Esports Tales).

Darum sind die Leute sauer: Den vergleichsweise schnellen Aufstieg verdankt Trymacs nicht unbedingt seinen eigenen Skills. Stattdessen ließ er sich von Freunden wie Kuba und Chefstrobel boosten.

Dazu steht er auch:

Ich bin wirklich gigantisch schlecht. […] Katastrophe. Aber es kann heute so weit sein. Ich kann der most boosted Spieler aus der ganzen Welt heute sein. Trymacs via YouTube

Was ist das? Mit Boosting ist gemeint, dass sich jemand von erfahrenen Spielern auf einen Rang befördern lässt, der ihm eigentlich nicht zusteht. Entweder, indem die Profis auf dem Account des Geboosteten spielen, oder indem die Ranghöheren den schwächeren Spieler im Team einfach mitschleifen.

Darum ist das problematisch: Manche Spieler ärgern sich einfach, weil Trymacs hier keine eigene Leistung gezeigt hat. Vor allem, wer selbst auf einem niedrigeren Rang fest steckt, findet das wohl gar nicht lustig.

Doch es steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Denn das Ranking-System ist eigentlich dazu da, nur Spieler auf einem ähnlichen Skill-Level gegeneinander antreten zu lassen. Das Problem wird deutlich, als Trymacs sich ohne sein Team in der Solo-Queue versucht.

Dort wird er mit „echten“ Immortal-Spielern zusammengebracht. Trymacs, der selbst laut eigener Aussage auf Iron-Niveau spielt, kann da einfach nicht mithalten und zieht seine Teammitglieder runter.

Das sagt die Community: Auf Twitter regen sich manche Leute ziemlich auf. Sie finden die Aktion „ehrenlos“ und „unfair“. Ein Nutzer wünscht sich sogar, Riot würde Trymacs Account einfach bannen (via Twitter).

Für Trymacs ist es nur Unterhaltung

Was sagt Trymacs zu den Vorwürfen? Dem ist es absolut bewusst, wie ärgerlich das Ganze für seine Teammitglieder ist. In einem Video vom 30. Juli äußert er sich dazu und leistet auch Abbitte bei seinen Mitspielern.

Ey Leute, das Ganze dient nur der Unterhaltung. Ich weiß, ihr werdet mich wieder auf YouTube totflamen, aber es ist auch unterhaltsam, ok? […] Es ist assi, ja ich weiß. Es werden jetzt einige Immortal-Spieler in mein Team kommen und die können nur verlieren. Das ist doof, ja. Das tut mir leid, ich entschuldige mich. Trymacs via YouTube

Dementsprechend unbeeindruckt gibt Trymacs sich auch, als er solo untergeht. Seine Fans lieben ihn genau für diese Art und feiern ihn in den Kommentaren. Angesichts der ungefähr 200.000 Aufrufe pro Video in der „Road to Immortal“-Reihe wird Trymacs wohl auch in Zukunft derartige Unterhaltung liefern.

Was haltet ihr von der Aktion? Nerven euch Boosting und Smurfing in Spielen wie Valorant oder könnt ihr die Aufregung nicht nachvollziehen? Habt ihr die „Road to Immortal“ selbst mitverfolgt und wurdet dabei gut unterhalten? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Trymacs hat übrigens schon ein neues Projekt. Nach dem Erfolg des YouTube-Hits „7 vs. Wild“ plant er sein eigenes Survival-Format:

