Kontroverser YouTuber täuscht Anruf bei der Polizei vor – Wird tatsächlich im Livestream in Handschellen gelegt

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Gemeinsam mit seinem Kameramann, der mittlerweile zu ihm gestoßen ist, will er die Konsole zerstören. Der Stream endet, nachdem er seine PlayStation im Garten erfolgreich in ihre Einzelteile zerlegt hat.

Mehr als eine kleine Flamme ist zwar nicht zu sehen, doch Watkins fängt plötzlich an, lauthals um Hilfe zu schreien. Dabei macht er Geräusche, als würde er keine Luft mehr kriegen und fleht den angeblichen Polizisten an, Einsatzkräfte zu seinem Haus zu schicken.

Was sagte die Polizei? Der vermeintliche Polizist rät ihm davon ab, die Konsole innerhalb seines Hauses anzuzünden. Watkins bedankt sich und erklärt, er werde die PlayStation verbrennen, solange er noch in der Leitung sei. Dann bricht das Chaos aus.

Warum wählt er den Notruf? Watkins gibt an, seine PlayStation 4 mit einem Feuerzeug anzünden zu wollen. Eine ähnliche Aktion hatte im Juli mit einem Feuerwehr-Einsatz in seinem Zimmer geendet. Diesmal will er wohl auf Nummer sicher gehen und nachfragen, ob es sich um eine gute Idee handelt.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Der junge YouTuber Darren „IShowSpeed“ Watkins (17) ist für Kontroversen bekannt. In einem Stream zeigte er einen vermeintlichen Scherzanruf bei der Polizei. Dieser soll zwar nicht echt gewesen sein, dennoch tauchten Polizisten bei ihm auf und legten ihn in Handschellen, während er noch live auf Sendung war. Denn neben seinem Scherzanruf, hatte ein anderer wirklich die Polizei angerufen.

Insert

You are going to send email to