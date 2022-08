Twitch-Star Asmongold duschte mit Käfern in der Wanne, jetzt krempelt er sein Leben um: „Ich bin ein verdammtes Tier!“

Asmon zeigt sich optimistisch, die Ordnung dieses Mal besser halten zu können. Bereits seit 2 Wochen sei sein Zimmer aufgeräumt. Generell falle es ihm leichter, so etwas beizubehalten, als es in Angriff zu nehmen.

Und auch gesundheitlich soll sich einiges ändern. So versuche Asmon, statt nur einer Mahlzeit jetzt zweimal am Tag zu essen und sich etwas gesünder zu ernähren. Er treibe nun wieder regelmäßig Sport. Zudem wolle er sich einer Zahn-OP unterziehen.

Das Chaos machte Asmon also offenbar gar nicht so viel aus. Auf die Fassungslosigkeit seiner Fans im Chat reagierte er verwundert mit den Worten: „Was habt ihr erwartet, das ist einfach die Art, wie ich lebe!“

Wie die Käfer immer wieder in seine Badewanne gelangt seien, wisse er auch nicht, so Asmon. Er habe einfach mit ihnen geduscht. Mittlerweile habe er sich jedoch darum gekümmert. Es bleibt zu hoffen, dass die Krabbler diesmal wegbleiben.

So sei eine Hälfte seines Waschbeckens verstopft und voll mit schwarzem Wasser gewesen, vor lauter Müll habe er nichts mehr tun können und in seinem Badezimmer gab es offenbar einen Schädlingsbefall.

Das ist die Situation: Nach über 2 Wochen ohne Stream auf seinem Hauptkanal meldete sich Asmongold via YouTube bei seinen Fans. In einem schonungslos ehrlichen Video berichtet er, was bei ihm los war.

