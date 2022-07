Verbitterter Twitch-Streamer kritisiert Blizzard für alles – Aber die Augen leuchten bei der neuen WoW-Klasse

Asmongold gilt zugleich als größter Fan und als größter Kritiker von World of Warcraft. In den letzten Jahren hat er dabei immer wieder viel zu meckern gefunden. Nun aber ist der Twitch-Streamer begeistert von der neuen Erweiterung Dragonflight – vor allem dank des Rufers.

Wer ist der Streamer?

Asmongold ist der größte MMORPG-Streamer auf Twitch und vor allem mit World of Warcraft gewachsen. Er gewann auch den Preis als bester MMORPG-Streamer bei den Twitch Streamer Awards.

Zugleich ist er einer der größten Kritiker des Spiels und von Blizzard selbst. Asmongold bezeichnete WoW schon als sterbendes Spiel und wechselte zeitweise zu Final Fantasy XIV.

Nun zeigt er sich aber von der neuen Erweiterung Dragonflight und vor allem von der neuen Klasse, dem Rufer der Dracthyr, äußerst beeindruckt.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte ebenfalls den Rufer für 7 Stunden spielen und ist begeistert. Gameplay zur neuen Klasse seht ihr hier:

Rufer der Dracthyr begeistern Asmongold mit besonderen Fähigkeiten

So reagiert Asmongold auf Dragonflight: Während der Alpha von Dragonflight konnte sich Asmongold ein Bild vom Rufer der Dracthyr machen. Er lernt dabei langsam immer mehr Fähigkeiten der Klasse kennen.

Während seines Streams hat Asmongold über mehrere Stunden den Rufer ausprobiert und er bezeichnet sie mehrmals als „badass“, also absolut cool.

In einem kurzen Clip sind die Reaktionen des Streamers zusammengeschnitten. Es folgen mehrere erstaunte Ausdrücke wie: „Jesus!“, oder: „Heilige Scheiße!“ Asmongold ist sichtlich begeistert wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug und wird immer wieder vom Umfang überrascht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was macht Rufer so besonders? Die neue Klasse stammt von den Drachen aus WoW ab und kommt entsprechend mit besonderen Fähigkeiten daher. Sie können einige ihrer Zauber etwa „ermächtigen“, also länger aufladen, um ihre Wirkung zu erhöhen.

Mit 2 Spezialisierungen können Rufer entweder Schaden machen oder heilen und greifen auf ikonische Fähigkeiten der Drachenschwärme zurück. Sie setzen etwa Zeit-Magie der Bronzedrachen oder die reinigenden Flammen des roten Drachenschwarms ein.

Besonders begeistert ist Asmongold vom „Deep Breath“, einer Fähigkeit, die man von schwarzen Drachen wie Onyxia kennt. Die Dracthyr fliegen in einem Zerstörungsflug nach vorne und teilen dabei großen Schaden aus.

Auch ihre Bewegung ist einzigartig. So können Dracthyr etwa frei fliegen, ähnlich wie beim neuen Drachenreiten-Feature aus Dragonflight. Im Video seht ihr mehr zum neuen Feature:

WoW braucht mehr „Evergreen-Features“

In einem weiteren Video auf YouTube spricht Asmongold über das, was WoW in den vergangenen Addons schlecht gemacht hat und was Dragonflight nun verbessern soll. Seiner Ansicht nach ist ein Punkt besonders wichtig, geliehene Macht („borrowed power“).

In der Vergangenheit sei es zu oft vorgekommen, dass sich eine Erweiterung nur um ein Feature gedreht habe – etwa die Garnison in WoD oder die Pakte in Shadowlands. Alles war darauf ausgerichtet und habe sich weiter vom Spiel entfernt, sei aber nach der Erweiterung wieder weg gewesen.

Dragonflight fokussiere sich mehr auf das, was WoW schon hat und mache dies besser. Auch im Interview mit dem Product Director Pat Dawson erklärte dieser MeinMMO, warum Dragonflight auf solche Systeme verzichtet:

Was wir in der Vergangenheit gemacht haben mit Erweiterungs-spezifischer Macht war stark an das jeweilige Addon gebunden. Im großen Ganzen gab es da einige gute Sachen und einige Schwierigkeiten […] und was wir mit Dragonflight erreichen wollen, ist etwas zu bringen, das mehr „Evergreen“ ist. Etwas, das fundamental ändert, wie ihr mit eurer Klasse umgeht und sich nicht nur auf die Erweiterung bezieht. So kamen wir auf Dinge wie das Talent-System.

Die Kollegen der GameStar sprachen übrigens im Interview mit Game Director Ion Hazzikostas über weitere spannende Themen zu Dragonflight.

Weitere Änderungen seien etwa das überarbeitete UI oder das Crafting-System – Dinge, auf denen man in späteren Addons aufbauen kann. Auch Asmongold spricht in seinem Video davon, dass solch „immergrüner“ Content besser für WoW sei als Änderungen, die nur einen kleinen Teil der Spieler betreffen oder wieder verschwinden.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von Dragonflight machen wollt, könnt ihr noch vor Release bis Ende 2022 an den Tests teilnehmen. Es wird eine Beta kommen und aktuell läuft eine Alpha. Ihr könnt euch für alle Tests noch anmelden.