WoW: Die Alpha von Dragonflight ist live – So könnt ihr euch noch anmelden

Es geht in die heiße Phase für World of Warcraft Dragonflight. Der Alpha-Test ist gestartet und die ersten Einladungen wurden schon verschickt.

Noch im Jahr 2022 soll die nächste Erweiterung von World of Warcraft erscheinen. Da wird die Zeit langsam aber sicher ein wenig knapp für einen Alpha- oder Beta-Test … doch jetzt ist es endlich so weit. Die Entwickler haben bekanntgegeben, dass die Alpha von Dragonflight heute, am 14.07.2022, endlich startet.

Wie kann man mitspielen? Solltet ihr bereits zu den glücklichen Auserwählten gehören, dann könnt ihr das ganz leicht im Battle.net-Launcher überprüfen. Wählt World of Warcraft an und öffnet das Auswahlmenü direkt unter „Spielversion & Account“. Solltet ihr bereits Zugang zur Alpha haben, sollte sich dort der Menüeintrag „Alpha von Dragonflight“ befinden. Wählt diesen an und klickt auf „Installieren“, um die Alpha-Version der neuen WoW-Erweiterung herunterzuladen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was steckt in der Alpha? Blizzard hat angekündigt, dass es bei der Alpha „gezielte Tests“ geben wird, es stehen also immer nur einige bestimmte Inhalte zur Verfügung. Für den Anfang ist das „Das Azurblaue Gebirge“ sowie die neue Klasse des Drakthyr-Rufers. Andere Gebiete kommen in den folgenden Wochen. So will Blizzard fokussiertes Feedback zu einzelnen Spielbereichen sammeln.

Wie meldet man sich zur Alpha und Beta von Dragonflight an? Wie genau die Anmeldung zur Beta von Dragonflight funktioniert, haben wir in diesem Artikel erklärt. Macht euch nichts draus, wenn ihr nicht sofort Zugang zur neusten Erweiterung bekommen solltet. In der Regel schickt Blizzard Zugänge in mehreren Wellen raus und im Laufe der Zeit steigt die Anzahl der Einladungen an.

Wann ist der offizielle Release? Ein verbindliches Datum für den Release von WoW: Dragonflight gibt es bisher noch nicht. Allerdings hat Blizzard beim Vorverkauf des Spiels bereits angegeben, dass Dragonflight noch im Jahr 2022 erscheinen soll, also spätestens am 31. Dezember 2022. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass der tatsächliche Release ein paar Wochen vorher stattfindet. Sobald es verlässliche Informationen dazu gibt, berichten wir auf MeinMMO natürlich darüber.

Habt ihr schon Zugang zur frühen Version von Dragonflight und werdet ihn auch nutzen? Oder wollt ihr euch nicht zu sehr spoilern und meidet die Erweiterung bis zum offiziellen Release?