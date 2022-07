WoW: Mehr Taschen, größeres Inventar – Leak aus Dragonflight

Ein Detail aus Dragonflight wurde geleakt und sorgt für Freude. Es scheint so, als würde das Inventar der Charaktere in World of Warcraft wachsen.

Einige erste Screenshots, die offenbar aus einer frühen Alpha-Version von Dragonflight stammen, machen aktuell in den Foren und im Subreddit von World of Warcraft die Runde. Währen viele sich freuen, dass damit womöglich auch die Beta schon bald anfangen könnte, haben manche ein anderes Detail entdeckt: Das Inventar wird in Dragonflight wohl größer.

Was wurde entdeckt? Auf Screenshots, die vermeintlich bereits aus einem frühen internen Test von Dragonflight stammen, sorgt ein kleines Detail für Aufregung. Denn auf den Screenshots ist zu sehen, dass Charaktere nicht nur 4 Plätze für Taschen haben, sondern 5 – also einen mehr, als bisher.

Das würde bedeuten, dass Charaktere in Dragonflight neben dem gewöhnlichen Rucksack noch 5 zusätzliche Taschen tragen können, also nochmal rund 30 Inventarplätze dazugewinnen. Das dürfte so ziemlich alle Spielerinnen und Spieler freuen, die bisher mit ausgelasteten Taschen zu kämpfen hatten.

Unten rechts – ein 5. Slot für Taschen, bisher noch nicht befüllt.

War das Inventar bisher ein Problem? Das ist wohl ein klarer Fall von „kommt darauf an, wen man fragt“. Für viele Spieler dürfte das aktuelle Inventar vollkommen ausreichend sein. Doch wer gerne viele Spielzeug-ähnliche Gegenstände, jede Menge Buff-Food oder gar unterschiedliche Rüstungssets für mehrere Rollen bei sich trägt, der kommt immer wieder an die Grenzen des Inventars.

Da ist es auch nicht hilfreich, dass neuere Gebiete in WoW das Inventar regelrecht mit Items „zumüllen“, die dann erst später in Währungen umgetauscht werden. Nicht selten laufen Spieler mit Dutzenden Anima-Abzeichen oder Korthia-Forschung herum – zusätzlich zu dem gewöhnlichen Loot, den Feinde eben so hinterlassen.

Beachtet bitte, dass das bisher nur eine Info aus vermeintlich geleakten Screenshots ist. Ob das Inventar tatsächlich um einen Taschenplatz vergrößert wird, lässt sich wohl erst mit Sicherheit sagen, wenn verlässlichere Infos aus Alpha oder Beta zu sehen sind.

Würdet ihr euch über ein größeres Inventar freuen? Oder hattet ihr noch nie zu wenig Platz in den Taschen und braucht das nicht?