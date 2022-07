WoW zeigt mehr zu den Dracthyr – Irre viele Optionen und verschiedene Körper

Das neue Volk der Dracthyr in World of Warcraft hat extrem viele Anpassungsmöglichkeiten. Da dürften so ziemlich alle anderen Völker neidisch werden …

Die nächste WoW-Erweiterung Dragonflight hat zwar nicht besonders viele große Features, aber dafür ein paar feine Highlights. Eines davon ist das neue Volk der Dracthyr, die auf den Dracheninseln spielbar sein werden. Ein gänzlich neues Volk braucht natürlich zahlreiche Anpassungmöglichkeiten und da haben die zweibeinigen Drachen-Abkömmlinge wirklich einiges zu bieten.

Was sind die Dracthyr? Dracthyr sind ein neues, spielbares Volk in Dragonflight, das nur eine einzige Klasse wählen kann – Rufer (Evoker). Sie zählen als Heldenklasse und beginnen somit bereits auf einem hohen Level, um nahtlos in die Story von Dragonflight einsteigen zu können. Die Dracthyr haben sowohl eine humanoide Gestalt wie auch eine Drachengestalt, die im Kampf immer aktiv ist (wie bei den Worgen).

Die verschiedenen Hörner der Dracthyr. (Klicken zum Vergrößern)

Was wurde nun gezeigt? In einem kleinen Blogpost hat Blizzard relativ viel über die optische Gestaltung der Dracthyr preisgegeben. Dabei ging es vor allem um die kosmetischen Optionen und die können sich durchaus sehen lassen. Auf einigen Bildern wurde gezeigt, dass die Dracthyr (mindestens) …

18 verschiedene Hörner zur Auswahl haben

15 verschiedene Farben für ihre Schuppen wählen können

Ein ziemlich cooles Rüstungsset tragen können

Dracthyr haben extrem viele Farbvarianten. (Klicken zum Vergrößern)

Dracthyr sind das erste Volk mit unterschiedlichen Körpern: Ein kleines aber durchaus interessantes Detail ist, dass die Dracthyr unterschiedliche Körperformen wählen können. Insgesamt 4 verschiedene Optionen gibt es, die zwischen „etwas schmächtig“ und „recht muskulös“ variieren. In einem kleinen Video von Blizzard könnt ihr die verschiedenen Optionen sehen. Auf den ersten Blick mag die Abweichung gering ausfallen, doch gerade, wenn man Option 1 und Option 4 vergleicht, lassen sich die Unterschiede deutlich erkennen.

Manch einer hofft, dass auch andere Völker nachträglich nun noch solche Optionen bekommen, um etwa etwas schmächtigere Menschenmagier oder etwas kräftigere Blutelfen zu spielen.

Was haltet ihr von den Dracthyr und ihrer Optik? Gefällt euch das Volk und werdet ihr es spielen?

Alles zu WoW: Dragonflight und den Dracthyr haben wir in unserer Übersicht zum Addon.