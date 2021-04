Niemand auf der Welt hat mehr Zuschauer auf Twitch beim Streamen von World of Warcraft als der Streamer Asmongold. Der fragte kürzlich seinen Chat, wer überhaupt noch spielt und wer bereits aufgehört hat. Das Ergebnis lässt ihn ungläubig zurück.

Um wen geht es? Asmongold ist der größte WoW-Streamer auf Twitch und seit vielen Jahren eine bekannte Größe in der Community. Mit knapp 2 Millionen Followern schafft er es sogar in die Top 100 der größten Streamer überhaupt.

Mit seiner nerdigen Art polarisiert er die Zuschauer und Fans stark, erreicht aber dennoch im Schnitt fast 36.000 Zuschauer gleichzeitig (via sullygnome; Stand 23. April). Während WoW Classic im Hype war, schaffte es Asmongold sogar auf Platz 1 der Twitch Charts.

Anfang 2021 kündigte Asmongold eine Pause von unbestimmter Dauer an. Seine Fans waren besorgt um den Streamer, allerdings kehrte er Mitte März schon wieder zurück.

Nun hat Asmongold erneut Probleme mit WoW und seinem Stream, denkt, dass das MMORPG “seinen Stream killen wird”. In einer Umfrage wollte er von seinen Zuschauern wissen, wer überhaupt noch spielt und wirkt fassungslos über das Ergebnis.

Umfrage erschreckt Asmongold

In einer seiner neueren Aufzeichnungen fragte Asmongold seine Zuschauer sehr spezifisch: „Falls ihr Shadowlands oder das Ende von BfA gespielt habt, habt ihr dann mit WoW aufgehört?“ Battle for Azeroth ist die unbeliebteste Erweiterung von WoW und schaut man in die Community, macht sich bei Shadowlands langsam ebenfalls Frust breit.

Das ist das Ergebnis: Zu Asmongolds Überraschung haben über die Hälfte der Teilnehmer angegeben, WoW nicht mehr oder überhaupt nicht zu spielen. Bei 5441 Antworten sagten

39 % Ja[, ich habe aufgehört]

26 % Nein[, ich spiele noch]

19 % Ich spiele WoW Classic

17 % Ich spiele kein WoW lol

Der Streamer reagiert darauf verblüfft. Asmongold sagt: „Über die Hälfte der Leute spielt das Spiel nicht. Wow, wow. Das ist verrückt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Echt nicht.“ Die Umfrage findet ihr im hier eingebetteten YouTube-Video ab Minute 11:28:

„Ich würde lieber meinen Stream killen als WoW beim Sterben zuzusehen“

Die Umfrage kam überhaupt erst auf, weil Asmongold Zweifel am Erfolg seines Streams hat, wenn er weiterhin nur WoW zeigen würde. Er ist der Meinung: WoW sei ein sterbendes Spiel. Jeder wisse das und er sehe die Gefahr, dass sein Stream dadurch ebenfalls Zuschauer verlieren oder sogar sterben würde.

Lieber wolle er auf andere Spiele ausweichen, auch wenn seine Zuschauer ihn dabei nicht unterstützen. Konkret sagt er:

Ich denke, viele Leute würden lieber sehen, wie ich etwas Neues ausprobiere. Vielleicht aber auch nicht und dann stehe ich da wie ein Arschloch. Aber es ist, was es ist. Aber ich würde es lieber ausprobieren und schauen, was passiert. […] Ich würde lieber meinen Stream killen beim Versuch, etwas anderes zu machen, als in WoW zu sitzen und [dem Spiel] beim Sterben zuzusehen.

Seinem Stream gehe es zwar wahnsinnig gut, aber das würde laut Asmongold nicht anhalten. Würde er weiterhin nur WoW streamen, würde das seinen Kanal töten, so glaubt er. Mittlerweile versucht er sich sogar an anderen Spielen und zeigte in letzter Zeit häufig „ALT F4“, ein Spiel, das dazu gebaut ist, seine Spieler zum Ausrasten zu bringen:

Ist WoW ein „sterbendes Spiel“?

Den Vorwurf, dass WoW stirbt, gibt es in etwa so lange wie das Spiel selbst. Trotzdem hält es sich mittlerweile seit fast 17 Jahren und über acht Erweiterungen hinweg. Shadowlands war sogar das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.

Für ein sterbendes oder totes Spiel sind das ziemlich gute Zahlen. Dennoch ist ein gewisser Unmut in der Community zu finden, vor allem was Blizzards Kreativität angeht. In letzter Zeit gibt es immer wieder Beschwerden darüber, wie die Story um Sylvanas Windläufer ausgeschlachtet wird, einer der Antagonisten in Shadowlands und eine der bekanntesten Figuren in Warcraft.

Zu Sylvanas erscheint sogar ein eigenes Buch und viele Spieler haben es mittlerweile satt, dass die Banshee ihnen Mal um Mal „ins Gesicht gedrückt“ wird (via reddit). Viele Spieler hoffen dennoch darauf, dass mit Patch 9.1 wieder mehr kommt, was sie tun können.

Im Hintergrund ändert sich indes sichtlich mehr. Viele der alten Gesichter von Blizzard verlassen das Studio und wenden sich neuen Projekten zu. Die meisten „Urväter“ sind bereits gegangen und der neuste Verlust für Blizzard ist der charismatische Jeff Kaplan, der früher selbst Game Director für WoW war:

