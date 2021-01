WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Ob von Asmongold noch eine Erklärung für die Gründe der Pause folgt, ist unklar. Möglicherweise handhabt er es wie bei seiner letzten großen Pause und erklärt die Umstände in einem Video. Das würde zu der Aussage passen, dass die vielen Gründe nicht in einen Tweet passen.

Im April 2020 kam Asmongold dann nach etwa 4 Monaten Pause zurück auf Twitch und streamte wieder. Er erklärte, dass er in seinem Auto schon Selbstgespräche führt, wie in seinen Streams.

Zweite Pause in einem Jahr: Die letzte größere Pause nahm sich Asmongold Ende 2019. Im Dezember 2019 nahm er abrupt eine unangekündigte Pause. Er meldete sich zwischendurch und erklärte in einem Video, warum er die Pause nahm. Nach dem großen Hype um WoW Classic wurde er unglücklich damit.

Asmongold sagt, dass er in den letzten Wochen schon mit der Entscheidung gehadert hätte. Das wäre der Grund, warum so viele Streams ausfielen.

Was sagt Asmongold? Auf Twitter schickte er am frühen Morgen des 11. Januar eine Nachricht an seine Follower raus. Er erklärt, dass er jetzt auf unbestimmte Zeit das Streamen pausiert.

Auf Twitch folgen Asmongold mehr als 1,8 Millionen Zuschauer. Seine Streams schauten in den letzten Tagen regelmäßig 30.000 bis 40.000 Leute gleichzeitig (via sullygnome.com ).

Neben diesem MMORPG-Content zockt Asmongold oft andere Spiele und bringt Abwechslung in seine Streams. So spielte er auch das Survival-Game Rust, das Anfang 2021 einen Aufschwung durch Twitch erlebt .

