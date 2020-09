Streaming ist also ein sehr lukratives Geschäft, zumindest für die Gesichter an der Spitze. Derzeit dominiert Twitch den Markt, auch wenn YouTube und Facebook immer wieder Streamer unter Vertrag nehmen .

So sollen Ninja und shroud auf Mixer Verträge in zweistelliger Millionenhöhe bekommen haben. Inzwischen ist die Plattform von Microsoft jedoch geschlossen worden und sowohl shroud, als auch Ninja sind zurück auf Twitch .

Außerdem reden sie nicht darüber, weil sie dadurch Spenden und sowas verlieren. Wenn du weißt, dass der Streamer so viel Geld verdient, bist du nicht bereit so viel zu spenden.

Wenn ihr bei einem Streamer seid, dem ihr euch verbunden fühlt, und der erzählt euch, er hat 300.000 in einem Monat verdient, wie wollt ihr euch mit dem 20- oder 21-jährigen College-Kind noch verbunden fühlen, das so viel verdient?

Was hat der Streamer erzählt? Asmongold, der es mit WoW Classic vorübergehend an die Spitze von Twitch schaffte , hat in einem Livestream über das Thema Sponsoring gesprochen. Dabei ging es um die stellenweise irren Summen, die dort geboten werden sollen.

