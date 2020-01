Streamer Tyler „Ninja“ Blevins ist einer der erfolgreichsten Content Creator auf seinem Gebiet. Die Verpflichtung des Fortnite-Stars ließ sich die Plattform Mixer einiges kosten. Nun scheint auch bekannt zu sein, um welche Summe es sich handeln könnte.

So viel verdient Ninja bei Mixer: Im August 2019 verließ der Streamer Ninja Twitch in Richtung Mixer. Einem Bericht von „CNN Business“ zufolge soll Ninja bei Mixer einen Vertrag unterschrieben haben, der ihm in seiner Gesamtheit 20 bis 30 Millionen Dollar sichert. Klar ist, dass der Deal über mehrere Jahre geschlossen wurde – ob es sich dabei um 3, oder eher um 5 Jahre handelt, ist dagegen nicht bekannt.

Ninja wurde mit seinen Streams zum Millionär

Die Zahlen stammen von Justin Warden, seines Zeichens CEO der Marketing-Agentur Ader. Die arbeitet mit Ninja zusammen und Warden behauptet, Einblick in die Details des Deals zu haben. Offiziell bestätigt wurden die Informationen seitens Ninja allerdings nicht.

Ninja nur die Spitze des Eisbergs

So sehen die Zahlen aus: Dass Ninja als einer der Top-Streamer eine Menge verdienen würde, war bereits klar. Schon zuvor gab es Berichte, dass die größten Streamer wie Ninja und shroud den Firmen aktuell bis zu 40 Millionen Dollar über mehrere Jahre verteilt wert sind. Damit bewegen sie sich auf einem Level, die man sonst beispielsweise von Stars aus dem Fußball kennt. Allerdings ist Ninja ein Stück weit ein Sonderfall. Er prägte die Streaming-Landschaft rund um Fortnite wie kaum ein anderer, bekam zuletzt auch einen eigenen Skin.

Ninja hat einen eigenen Skin in Fortnite.

Justin Warden und Ryan Morrison, CEO bei der Agentur Evolved, gehen in dem CNN-Bericht näher auf die Zahlen für Streamer ein. Demnach könnten Streamer mit 10.000 gleichzeitigen Zuschauern sich Angebote in Höhe von 10 Millionen Dollar sichern. Kleinere Streamer könnten derweil zumindest auf Angebote rund um eine Million Dollar hoffen.

Wie viel Geld im Streaming-Geschäft aktuell steckt, zeigte auch dieses Angebot für Streamerin Pokimane: