Die Twitch-Streamerin Imane „Pokimane“ Anys hatte am vergangenen Wochenende für Aufsehen gesorgt, nachdem bekannt wurde, dass sie einen Werbedeal in Höhe von 3 Millionen Dollar abgelehnt hat. Ganz offen sprach sie dabei auch über den Grund.

Wer ist Pokimane? Die Streamerin kennt man vor allem von großen Spielen wie Fortnite oder League of Legends. Sie probiert aber auch immer wieder andere Games aus oder spricht einfach mit Streamer-Kollegen oder Zuschauern.

Sie ist die größte Streamerin auf Twitch und hat knapp 4 Millionen Follower. Damit ist sie fast so groß wie Streamer-Rüpel DrDisrespect.

Nun sprach sie zusammen mit Streamer-Kollege Byron „Reckful“ Bernstein über einen riesigen Werbedeal, den sie überraschend ablehnte.

„Mir geht es gut genug, um nicht für Geld Dinge tun zu wollen“

Um diesen Deal geht es: Ihr Kollege Reckful spricht einen Deal an, den er Pokimane anbot und dabei offenbar den Vermittler spielte. Die beiden Streamer nannten dabei nicht den Anbieter des Deals, doch machten klar, dass Pokimane am Ende 3 Millionen Dollar bekommen hätte.

Nach Reckfuls Einschätzung hätte Pokimane für das Geld „nicht einmal was sonderlich Schlimmes machen“ müssen.

Reckful meinte, dass er anfangs sehr überrascht über die Ablehnung gewesen ist, denn er selbst hatte mit 23 gerade mal 1300 Dollar auf seinem Konto. Pokimane ist jetzt auch 23 und hätte mit nur einem Deal einen riesigen Haufen an Geld bekommen.

So rechtfertigt sich Pokimane: Die Streamerin sagte, dass sie aktuell auch keine 3 Millionen Dollar auf dem Konto habe und das dies einer der Gründe gewesen sei, warum sie nein gesagt habe.

Sie sagte auch: „Ich habe Nein gesagt, weil es mir im Leben gut geht. Mir geht es gut genug, um nicht für Geld Dinge tun zu müssen, die ich normalerweise nicht tun würde, auch wenn es 3 Millionen Dollar sind.“

Die Streamerin weiß also gut über sich Bescheid und möchte sich nicht verkaufen, auch wenn es sich um so hohe Summen handelt.

Pokimane lehnte den Werbedeal ab – Sie will lieber das machen, was sie auch wirklich möchte

Was steckt hinter diesen Werbedeals? Twitch ist eine riesige Plattform, wo sich tausende Leute herumtreiben. Logischerweise suchen sich Firmen dort Partner, um über sie Werbung zu machen. Pokimane hat über 3.8 Millionen Follower und damit viele, die die Werbung der Firmen hören könnten.

Weil Pokimane einen guten Kontakt zu ihren Fans hat, ist sie als Werbeträgerin, die eine Tür aufmachen kann, für die Werbetreibenden attraktiv.

Andere Plattformen, wie Mixer oder YouTube, locken die Streamer mit Millionen-Deals auf ihre Plattformen. So wechselten unter anderem Ninja oder shroud zu Mixer. Zuletzt wurden sogar die Rechte an den eSports-Ligen von Activision Blizzard an YouTube verkauft.

Das Geschäft zwischen den riesigen Firmen und den Streamern ist groß und ein solcher Werbedeal ist hier keine Seltenheit.

