Nach Ninja verliert Twitch nun auch Overwatch und Activision Blizzard

Der Streaming-Dienst Twitch verliert nach seinem Star Tyler „Ninja“ Blevins nun einen seiner größten Kanäle: den der Overwatch League. Denn Activision Blizzard hat einen Exklusiv-Deal mit YouTube geschlossen: Den eSports von Overwatch, Call of Duty und Hearthstone gibt es künftig nicht mehr auf Twitch, sondern auf YouTube.

Das war die Situation bislang: Die Overwatch League ist eine große eSports-Initiative von Activision Blizzard, in der es um hohe Summen für Activision Blizzard und die Investoren geht.

2018 verkaufte Activision Blizzard in einem 2-Jahres-Deal die Übertragungsrechte der Overwatch League exklusiv an Twitch. Es hieß, die Rechte sollen 90 Millionen $ gekostet haben. Doch dieser Deal ist jetzt ausgelaufen.

Overwatch war extrem wichtig für Twitch

So viele sahen die Overwatch League auf Twitch: Die Overwatch League war in den letzten 2 Jahren einer der Top 5 Kanäle auf Twitch:

2018 wurden 66 Millionen Stunden Overwatch League auf Twitch gesehen. Damit lag die Overwatch League auf Platz 4 der meistgesehen Kanäle, nur hinter Ninja, RiotGames (also LoL) und shroud

2019 wurden sogar 80 Millionen Stunden Overwatch League auf Twitch gesehen. Das war Platz 3 hinter Riot Games und Tfue.

Die Overwatch League war 2019 riesig auf Twitch. (Quelle: Sullygnome)

3 der größten Kanäle aus 2018 sind 2020 also nicht mehr bei Twitch zu sehen, sondern entweder auf YouTube (Overwatch) oder auf Mixer (Ninja, Shroud).

Google und Activision Blizzard machen gemeinsame Sache

Das ist die neue Situation: Activision Blizzard und Google, denen YouTube gehört, gehen eine weitreichende Partnerschaft ein:

So wird Google Cloud der „bevorzugte Partner“ sein, um Spiele von Activision Blizzard zu hosten

YouTube wird den eSports von Activision Blizzard übertragen: Dazu zählen die Overwatch League, die neue Call of Duty League, der eSports von Hearthstone und der weiterer Spiele

Tyler „Ninja“ Blevins. Er ging im August 2018 von Twitch weg.

So wird das gesehen: Beobachter wie Doron Nir von StreamElements glauben, dass es YouTube Gaming hier gelingt, sich gleich 3 bedeutende eSport-Ligen zu schnappen. Das sei ein beträchtlicher Schritt, um das eigene Angebot aufzubauen und zu zeigen, dass man im Live-Streaming vorangehen will und hier wirklich angreift.

Bei Forbes glaubt man, dass YouTube hier Twitch etwas weggeschnappt hat zeige, dass YouTube für Google wichtiger ist, als es Twitch für den Konzern Amazon ist. Daher ist man bei YouTube bereit, solche großen Investments zu tätigen.

YouTube werde besser „monetarisiert.“ Twitch hingegen bleibe aktuell unter den Umsatzerwartungen und verliere nun nach und nach Anteile am Streaming-Markt.

Call of Duty will im eSport ebenfalls mit einer Liga wachsen.

Das steckt dahinter: Im August dachte man, Mixer wird der große Rivale von Twitch, der angreift. In den letzten Monaten sieht es allerdings mehr und mehr so aus, als würde YouTube aktiv in den Live-Streaming-Markt reingehen.

YouTube hat bereits eine riesige Nutzerbasis und viele populäre Gaming-Influencer sind ohnehin mit ihren „Video-on-demand“-Formaten auf der Plattform. Offenbar will YouTube 2020 Gaming und Live-Streaming ausbauen und ist bereit dafür zu investieren.

So hat YouTube in letzter Zeit einige große Fortnite-Streamer mit Exklusiv-Verträgen an sich gebunden und sie dazu verpflichtet, regelmäßig auf YouTube zu streamen.

Um die Overwatch League gibt es in den letzten Monaten einigen Trubel. Es wäre daher möglich, dass sich Twitch bewusst dazu entschieden hat, nicht mehr so viel Geld in die Liga zu investieren wie 2018: