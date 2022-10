Overwatch 2: Das Wichtigste zum Helden-Shooter in 43 Sekunden

Overwatch 2 feiert am 4. Oktober seinen Release und wir von MeinMMO werden euch begleiten und geben alle wichtigsten Infos in unserem Special:

Overwatch 2 ist der zweite Teil vom bekannten Helden-Shooter und soll das Spiel um einige Features erweitern. So soll es kostenlos verfügbar sein und statt den bekannten Lootboxen einen Battle-Pass einführen. Zum späteren Zeitpunkt wird auch ein kostenpflichtiger PvE-Modus erscheinen, der die Helden in einer Story genauer vorstellt. In unserem kurzen Video zeigen wir euch das Wichtigste, was ihr zu dem Shooter wissen müsst.

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

