Overwatch 2: Release heute Abend – Alles zur Uhrzeit, Download und Inhalten

Der Release von Overwatch 2 wird in wenigen Stunden gefeiert. Dann geht der Helden-Shooter von Blizzard in die nächste Runde. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Spielrelease.

Nach sechs Jahren ist es so weit: Nach dem Release des Helden-Shooters Overwatch in 2016, geht in Kürze der Nachfolger Overwatch 2 online. Angekündigt sind einige neue Inhalte sowie Überarbeitungen des Spiels.

Um wie viel Uhr kommt Overwatch 2 raus? Heute, am 04. Oktober 2022 gibt es den Release von Overwatch 2. Ab 21:00 Uhr könnt ihr das Spiel zocken.

Ab wann kann man Overwatch 2 herunterladen? Ab der Veröffentlichung von Overwatch 2 um 21:00 Uhr ist der Download für Neueinsteiger möglich. Bereits angemeldete Spieler können sich das Game schon im Voraus downloaden. Für PC-Spieler und Besitzer vom Watchpoint-Paket für PC ist der Download bereits möglich. Bereits existierende Konsolenspieler können Overwatch 2 voraussichtlich ab 18:00 herunterladen.

Wie viel kostet Overwatch 2? Overwatch 2 wird kostenlos sein. Das heißt, sowohl Spieler der Vorgängerversion als auch Neueinsteiger können den Helden-Shooter kostenlos zocken.

Hier seht ihr den Launch Trailer zu Overwatch 2:

Für welche Plattformen erscheint Overwatch 2? Den Helden-Shooter gibt es für die PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie PC. Crossplay über verschiedene Plattformen hinweg ist möglich.

Wie kann ich mir Overwatch 2 holen? Bevor ihr mit Overwatch 2 starten könnt, müsst ihr euch als Neueinsteiger zunächst einen Battle.net-Account anlegen. Dazu benötigt ihr eine gültige Handynummer, die ihr dem Account hinzufügt, um einen SMS-Accountschutz zu aktivieren.

Ist das geschafft, könnt ihr mit dem Download von Overwatch 2 starten. Für Konsolen beträgt der Umfang der Dateien, die heruntergeladen werden, etwa 30 GB. Für PC umfasst der Download um die 50 GB.

In dem Artikel von Blizzard Entertainment findet ihr die einzelnen Links und eine ausführliche Anleitung, wie ihr euch Overwatch 2 holen könnt.

Welche neuen Inhalte gibt es in Overwatch 2? Auf der offiziellen Webseite von Overwatch werden folgende Spielinhalte für die neue Version des Helden-Shooters gelistet (via playoverwatch.com):

Neue Helden

Einführung von 5v5-Kämpfen

Neue Spielmodi (darunter „Schub“)

Neue Orte

Überarbeitungen bisheriger Helden

Weitere Verbesserungen durch eine überarbeitete Engine

Hier seht ihr die Roadmap zu Overwatch 2 mit den geplanten neuen Inhalten in der Übersicht

Was steckt hinter dem neuen Spielmodus? Als erster neues Modus kommt „Schub“. Es soll sich dabei um einen neuen Kartentyp handeln, bei dem die Spielerteams versuchen, die Kontrolle über einen Roboter zu erkämpfen. Dieser befindet sich zu Beginn des Matches in der Kartenmitte und muss dann hin zur Basis des anderen Teams begleitet werden.

Wieso kann ich aktuell kein Overwatch spielen? Die aktuelle Version von Overwatch wurde seit gestern Abend, also den 03. Oktober 2022, deaktiviert. Bis zum Release werden die Server down sein, weshalb ihr in der Zwischenzeit kein Overwatch zocken könnt.

Werdet ihr Overwatch 2 zocken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat bereits die Release-Version von Overwatch 2 spielen können. Hier findet ihr seine Meinung dazu.