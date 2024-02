Ex-Mitarbeiter rechnet mit Blizzard ab: „Bei jedem Schritt offen böse und nutzlos“

Ein britischer Videospiel-Entwickler, der auf Animations-Effekte spezialisiert ist, erzählt von seiner Zeit bei Blizzard als Entwickler an Overwatch 2. Er erhielt dort eine Beförderung nach 6 Monaten, aber damit begann die Katastrophe: Er bekam keine Gehaltserhöhung, trotz mehr Arbeit, und letztlich erteilte man ihm ein Berufsverbot, nachdem er gekündigt hatte.

Wer ist das?

Chris Sayers ist ein „VFX Artist“ – das sind Entwickler, die auf Animations-Effekte spezialisiert sind.

Er hatte sich bei einem Studio von 2020 bis 2022 in London seine Sporen verdient und wechselte Im November 2022 zu Blizzard London, um an Overwatch 2 zu arbeiten (via linkedin).

Nach 6 Monaten, im Juli 2023, wurde er zum „Lead VFX Artist“ befördert und sollte ein kleines Team im Cosmetic-Bereich leiten, aber da fing der Ärger an.

So lief die Beförderung: Sayers erzählt auf Twitter, dass er schon nach 6 Monaten befördert wurde. Er sollte Lead VFX Artist im Cosmetic Team von Overwatch 2 werden, also die Effekte für Skins, Emotes oder die “Play-of-the-Game”-Videos verantworten.

Er stellt es so dar, dass er im Meeting, bei dem die Personalabteilung und einige Abteilungsleiter anwesend waren, die wichtigsten Punkte fest abgesprochen hat:

Was die Rolle genau bedeutet

Was er in der neuen Rolle machen wird

Was für Vorteile er erhält in Bezug auf Job-Titel und Gehaltserhöhung

Ihm war dann klar, dass ihm 3 Personen direkt unterstellt waren, er für das Outsourcing in China verantwortlich war und sich um Meetings und das Planen kümmern werde.

Er sagt: Alle Beteiligten seien mit den Bedingungen einverstanden gewesen und er begann sofort seinen neuen Job. Die Details der Rolle sollte er am Ende der Woche schriftlich erhalten.

Neu im Job verliert er gleich 2 wichtige Mitarbeiter

Das war dann seine Erfahrung als „Boss“: Als Team-Lead bekam Sayers gleich die harte Realität zu spüren:

Ein Mitarbeiter wollte nicht ins Büro zurückkehren, weil er sich um ein krankes Elternteil kümmern müsse. Sayers setzte sich für den Mitarbeiter ein. Aber seine Vorgesetzten blieben hart und feuerten den Mitarbeiter: Für einen Junior mache man keinen Aufriss.

Sayers musste dann die Arbeit dieses exzellenten Mitarbeiters mitübernehmen, schreibt er.

Einen Monat später weigerte sich Blizzard einen talentierten Praktikanten zu übernehmen, auch der musste gehen und Sayers übernahm auch dessen Arbeit.

Nach einem Monat: Weder befördert noch mehr Geld – Nur mehr Arbeit

Das war sein Stand nach einem Monat im neuen Job: Sayers sagt, nach einem Monat in der neuen Rolle hatte er weder eine Gehaltserhöhung, noch eine formelle Beförderung erhalten.

Jedoch arbeitete Sayers viel mehr als vorher, hatte mehr Verantwortung und musste noch den Verlust der zwei Mitarbeiter ausgleichen.

Weniger Geld, weil er in London sitzt

So eskalierte die Situation: Sayers schreibt, er erfuhr nun, dass er nicht mal die Hälfte von jedem anderen in seiner Position bei Blizzard an Gehalt erhielt. Er bekam so wenig, dass sogar einige seiner Direct-Reports, also seine ihm direkt unterstellten Mitarbeiter, mehr Geld verdienten als er.

Er hakte bei der Personalabteilung nach, da sagte man ihm hart: Das liege daran, dass er in Großbritannien arbeite. Man bezahle nicht seinen absoluten Marktwert, sondern richte sich nach den Gehältern in UK. Aus Geschäftssicht sei es unsinnig, ihm so viel zahlen wie anderen Mitarbeitern.

Sayers sagt dazu: „Ich merkte, dass ich mit einem Menschen rede, der einen Scheiß auf andere gibt.“

„Was für eine Beförderung?“ – Das ist ja nur eine Seitenbewegung

Wann war es endgültig vorbei? Sayers begann Druck zu machen, wo die Beförderung und die Gehaltserhöhung bleiben. Erst, als er drohte, den Job nicht mehr zu machen, meldete sich die Personalabteilung und fragte: „Was für eine Beförderung? Wovon redest du überhaupt?“

Er legte offiziell Beschwerde ein.

Nun stellte sich heraus, dass Sayers keine offizielle Beförderung erhalten hatte, sondern zum „Teamleiter“ ernannt wurde. Ein „seitliche Karriere-Bewegung“, keine nach oben. Er habe nur mehr Verantwortung, aber bekomme keine Gehaltserhöhung.

Sayers fragte, warum zum Geier irgendjemand dann eine Beförderung wolle. Seine Beschwerden wurden nach dem Motto: „Ich kann verstehen, warum Sie das falsch verstanden haben“ abgetan.

Die formale Beschwerde wurde abgewiesen, mit dem Vermerk, dass hier keine Fehler vorlägen und alles korrekt abgelaufen sei.



Sayers kündigte daraufhin.

Nach der Kündigung kommt der nächste Tiefschlag: 3 Monate Berufsverbot

Das war die Krönung: Sayers erzählt: Die Personalabteilung sagte ihm nach seiner Kündigung, weil er ja eine Führungsrolle und damit wichtiges Wissen habe, sei es ein Geschäftsrisiko für Blizzard, wenn er sonst irgendwo arbeite. Daher aktiviere man eine Klausel in seinem Vertrag, die es ihm untersage, 3 Monate irgendwo zu arbeiten.

In der Zeit werde er aber auch nicht von Blizzard bezahlt.

Sayers sagte der Personalabteilung, er habe eine Hypothek, er könne nicht 3 Monate ohne Einkommen bleiben – man entgegnete ihn, dann hätte er mal besser nicht den Vertrag unterschreiben sollen und sperrte ihn aus den Arbeits-Accounts aus.

Wie geht’s ihm jetzt? Sayers sagt, im Dezember hatte er Momente, wo er auf der Couch saß, eine Panik-Attacke hatte und sich fragte, warum ihm das alles passiere.

Doch mittlerweile geht’s ihm wieder besser. Seine Kündigung ist 3 Monate her, er darf also wieder arbeiten und ist bei einem neuen Studio in London untergekommen.

Auf Blizzard ist er aber immer noch wütend – gerade auf die Personalabteilung. Besonders ärgert ihn, dass das „3 Monate nicht arbeiten“-Ding legal ist. Das hätten ihm sämtliche Anwälte bestätigt.

Er habe die Zeit ohne Job und Gehalt nur durchgestanden, indem er Mentorenschaften und Portfolio-Reviews über Twitter angeboten habe – da habe ihn gerettet. Er sei dafür sehr dankbar und hoffe, die Leute hatten das Gefühl, dass ihre Ausgaben es wer war.

Das ist sein Fazit: Er sagt: „Blizzard hatte jede Gelegenheit, das Richtige zu tun, und ist permanent daran gescheitert.“

Im Rückblick sagt er: Er wollte ja gar keine riesige Gehaltserhöhung, 10 % hätten ihm gereicht als Zeichen der Anerkennung. Die Mitarbeiter bei Blizzard seien fantastisch, aber die Personalabteilung beschreibt er als „offen böse und nutzlos bei jedem Schritt.“

Geschichte geht auf Twitter viral

Das sagen andere: Ein ehemaliger Mitarbeiter von Blizzard, über den in letzter Zeit viel berichtet wird, postet unter dem Namen „Pirate Software“: Er sagt, was der Brite erzählt, sei nicht mal ein Einzelschicksal.

Die Bezahlung bei Blizzard sei mies, er bekam damals in der Qualitätssicherung bei Blizzard weniger als jemand, der im Supermarkt die Einkäufe in Taschen packt. Mit dem Gehalt könne man in Kalifornien nicht überleben.

Viele andere Nutzer von Twitter zeigen sich von der Geschichte von Sayers bewegt. Der Anfangs-Tweet hat bereits 3 Millionen Aufrufe – die Geschichte geht also grade viral.

Wir von MeinMMO haben Blizzard nach einem Statement gefragt und werden es veröffentlichen, wenn es uns vorliegt.

