In der Gaming-Branche werden viele Versprechen gemacht, damit Spieler eine Vorstellung haben, was sie in kommenden Titeln erwarten können. Einige dieser Versprechen konnten jedoch nicht eingehalten werden, was die Spiele Richtung Abgrund manövrierte. Wir zeigen euch 3 Games, denen genau das passiert ist.

Was sind das für Spiele? Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Spielen, die mit ihrem Angebot an Inhalten für viel Hoffnung in der Community gesorgt, aber dann durch das nicht Einhalten eine Lawine der Enttäuschung losgetreten haben. Wir zählen euch nun drei Spiele auf, die unter dieses Raster fallen und erklären euch, was passiert ist.

Overwatch 2

Was ist mit dem Spiel passiert? Overwatch war 2016 zu seinem Release eine starke Alternative für diejenigen, die Lust auf PvP hatten. Das Kampfsystem fühlte sich frisch an und die Helden mit ihren einzigartigen Talenten und Hintergrundgeschichten sorgten für Spannung und Abwechslung in den Matches.

Viele Fans wünschten sich jedoch einen Story-Modus und keine zeitlich begrenzten PvE-Events. Blizzard entschied sich deshalb dazu, das Sequel „Overwatch 2“ ins Leben zu rufen und den Support rund um Overwatch 1 zu reduzieren. Das Spiel sollte neben dem bekannten PvP den Fokus auf einen PvE-Modus legen, der allerdings erst nach dem Release hinzugefügt werden sollte.

Als das Spiel veröffentlicht wurde, beschwerten sich viele über die Monetarisierung. Man wünschte sich sogar die Loot-Boxen zurück, statt weiter im Battle Pass oder Item Shop zu exorbitanten Preisen einzukaufen.

Als wäre das nicht genug, entschied sich Blizzard dann sogar dazu, den PvE-Story-Modus komplett zu streichen und stattdessen erneut nur temporäre Events mit PvE-Elementen zu veröffentlichten. Für viele war das der entscheidende Moment, mit Overwatch 2 aufzuhören.

Fallout 76

Was ist mit dem Spiel passiert? Fallout 76 sollte ein MMO im apokalyptischen Setting werden. Verstrahltes Ödland in West Virginia mit neuen Bedrohungen, Story sowie Online-Mitspielern, mit denen man gemeinsam die Welt erkunden kann. Für viele Fans eine coole Sache, da alle Fallout-Games offline und nur im Single-Player gespielt werden konnten.

Als der Release jedoch vor der Tür stand und viele mit einem coolen MMO rechneten, war die Ernüchterung groß:

Eine leere Welt ohne NPCs außer Roboter

PvP war immer eingeschaltet

Quests gab es nur in schriftlicher Form

Bugs machten das Spielen fast unmöglich

Schlechte Optimierungen sorgten für große Frustationen

Das Spiel glich zum Release einem Friedhof und während man als Bethesda-Fan mit Bugs keine Probleme hat, so war es die Welt von Fallout 76, die den Sargnagel einschlug (via youtube.com).

Cyberpunk 2077

Was ist mit dem Spiel passiert? Cyberpunk 2077 war als eine neue Marke gedacht, die den Gaming-Markt erobern sollte. Ein neues Setting mit cooler Story, dystopischer Stimmung sowie Keanu Reeves. Das Spiel klang vielversprechend, vor allem da CD Projekt, die Entwickler von The Witcher 3, am Projekt saßen.

Viele Spieler erwarteten eine futuristische offene Welt mit riesigen Freiheiten, zudem stand die Corona-Pandemie vor der Tür und viele saßen eingesperrt in ihren vier Wänden. Es hätte also nichts schiefgehen können, doch es kam anders.

Das Spiel kam mit massiven Bugs auf den Markt, die sogar dafür sorgten, dass man das Spiel gar nicht zocken konnte. Obwohl Analysten die Verkaufszahlen auf fast 30 Millionen Kopien in 12 Monaten angesetzt hatten (via bloomberg.com), konnten nur 13 Millionen Kopien verkauft werden. Viele wurden zudem dank des desaströsen Releases zurückerstattet.

Wäre das nicht genug, mussten die Entwickler auch mit Sammelklagen der Investoren kämpfen. Ein chaotischer und tragischer Fall, der so schnell nicht vergessen wird.

Kennt ihr noch andere Games, die viel versprochen und beworben haben, doch stattdessen nur halbgar veröffentlicht wurden? Teilt uns in den Kommentaren gerne eure Erfahren mit!