Sammelklage gegen Cyberpunk 2077: „Praktisch unspielbar auf PS4 und Xbox One“

Eine Anwaltskanzlei aus Fort Lauderdale hat eine Sammelklage gegen CD Projekt Red eingereicht. Es geht um das Spiel Cyberpunk 2077 und dessen Performance auf PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorwurf ist: CD Projekt Red hätte Investoren getäuscht. Ein Insider sagt: Das ist die erste von 4 Sammelklagen, die auf das Studio zurollen.

Wer klagt da? Die Sammelklage wird von der „Rosen Law Firm“ aus Fort Lauderdale angeführt. Die Anwaltskanzlei ist darauf spezialisiert die Rechte von Investoren zu schützen, die Opfer von Wertpapier-Betrug geworden sind oder die von Firmen irgendwie hinters Licht geführt wurden.

Die Kanzlei hat sich nach eigenen Angaben der Aufgabe verschrieben, den Investoren die Verluste zurückzubringen, die entstanden sind, wenn Firmen falsch darstellen, wie das Geschäft bei ihnen läuft.

Darum dreht sich die Sammelklage genau: Die Anwaltskanzlei vertritt Investoren, die in CD Projekt Red zwischen dem 16. Januar 2020 und dem 17. Dezember 2020 investiert haben.

Der 17. Dezember ist wohl ein einschneidendes Datum, weil hier bekannt wurde, dass Sony „Cyberpunk 2077“ aus dem PS Store entfernt und jedem, der es gekauft hat, eine volle Rückerstattung des Kaufpreises anbietet.

„Praktisch unspielbar auf PS4 und Xbox One“

Die Anwaltskanzle behauptet, CD Projekt Red hätte falsche oder irreführende Äußerungen getätigt oder versäumt, Dinge bekanntzugeben:

Sie hätten nicht gesagt, dass Cyberpunk 2077 praktisch unspielbar auf Xbox One und PlayStation 4 ist, weil es so viele Bugs hat

Daher wäre Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store geflogen und Sony, Microsoft und CD Projekt Red wären gezwungen gewesen, Cyberpunk 2077 zurückzuerstatten

Dadurch wären CD Projekt Red Schäden bei Ruf und Geld entstanden

CD Projekt Red hätte zu den jeweiligen Zeiten falsche und irreführende Statements abgegeben, wie es um ihr Geschäft und ihre Aussichten steht. Als die Wahrheit dann ins Licht kam, seien den Investoren Schäden entstanden

Die Anwaltskanzlei lädt Investoren dazu ein, sich der Sammelklage anzuschließen und nennt ihre Kontakt-Adresse.

Den vollen Text der Sammelklage gibt es hier (via scribd.com).

Kommt da noch mehr? Ja, sieht so aus. Laut dem Industrie-Insider Daniel Ahmad bereiten drei andere Anwaltskanzleien ebenfalls Sammelklagen vor oder ziehen das zumindest in Betracht.

So hat die Kanzlei Wolf Hadenstein Adler Freeman & Herz LLP schon angekündigt, den Fall zu untersuchen. Auch das ist eine Anwaltskanzlei: Die sagen von sich, die Firma hätte insgesamt 9 Milliarden US-Dollar an Geld zurückgeholt für Investoren, Verbraucher und Arbeiter.

Das steckt dahinter: CD Projekt Red ist als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet, den Investoren Rede und Antwort zu stehen. Deshalb gab es zuletzt auch Notfall-Konferenzen und Calls.

Die Anwaltskanzlei sagt: Hier wurden Investoren falsch über den Zustand von Cyberpunk 2077 aufgeklärt. Sie wurden nicht ausreichend darauf hingewiesen, wie schlecht das Spiel auf PS4 und Xbox One wirklich läuft. So fehlte es den Investoren etwa an der Information, dass keine Footage von Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One gezeigt wurde und dass die Konsolen-Version Testern nicht vorab zum Testen überstellt wurde.

Es geht spezifisch um einige Aussagen in Investoren-Calls. So hieß es etwa bei der letzten Verschiebung von Cyberpunk 2077 am 28. Oktober:

„Ich würde nicht sagen, dass es ein Problem gibt, weil bei den Versionen für PS4 und Xbox nichts falsch ist – es muss noch Optimierung erfolgen.“

YouTuber SkillUp warnte schon früh vor Problemen.

Wir haben auf MeinMMO bereits am 9. Dezember darüber berichtet, dass sich der YouTuber SkillUp kritisch dazu geäußert hat, dass es keine Test-Versionen von Cyberpunk 2077 zu PS4 und Xbox One gab.

Das hat sich in den letzten zwei Wochen zu einem ernsten Problem entwickelt:



