Die Release-Verschiebung des Action-RPGs Cyberpunk 2077 vom 19.11. auf den 10.12. sitzt Fans noch tief in den Knochen, schon taucht das nächste Gerücht auf: Angeblich soll Cyberpunk 2077 ein 4. Mal verschoben werden. Zu dieser angeblichen erneuten Verschiebung hat sich das Entwicklerstudio jetzt geäußert.

Was ist das für ein Gerücht? Insider Tiffany Treadmore Inc. postete über Twitter eine Nachricht, welche zu Spekulationen führte, Cyberpunk 2077 könnte erneut verschoben werden. Die Person fragte: „Was wäre, wenn Cyberpunk 2077 wieder verschoben wird. Was, wenn es nicht mehr in diesem Jahr erscheint?“

Tiffany Treadmore ist vor allem für Leaks rund um Nintendo-Spiele bekannt und lag mit den Äußerungen bisher oft richtig. Das hat für einigen Aufruhr in der Community gesorgt. Eine erneute Verschiebung von Cyberpunk 2077? So kurz nach der letzten? Müssen die Entwickler dann über Weihnachten und Neujahr crunchen?

Cyberpunk-2077-Entwickler veröffentlichen Quasi-Dementi

Wie reagierten die Entwickler darauf? Nachdem das Gerücht sich verbreitete und auch Spekulationen aufkamen, CD Projekt Red würde das Releasedatum von Cyberpunk 2077 aus Werbebannern entfernen, meldete sich Community Lead Marcin Momont zu Wort. Er postete einfach Werbung von Cyberpunk 2077 auf Twitter, auf dem der 10. Dezember als Launch-Datum zu sehen war.

Nun gibt es zudem eine Äußerung des Studios gegenüber der Website IGN. Dort heißt es:

In der Regel kommentieren wir keine Gerüchte oder Spekulationen. Aber ich werde bestätigen, dass wir uns nur die Zeit genommen haben, alle unsere Assets zu aktualisieren, damit sich dort der neue Starttermin 10. Dezember findet. CD Projekt Red

CD Projekt Red erklärt damit, dass sie die Werbung für das Spiel und beispielsweise auch den Termin auf der Plattform GOG.com an den 10. Dezember angepasst haben, weil dies der geplante Veröffentlichungstermin des Action-RPGs Cyberpunk 2077 ist.

Damit schließen die Entwickler zwar eindeutig aus, dass es nicht doch noch zu einer vierten Verschiebung kommen könnte. Legen aber nahe, dass sie aktuell fest mit dem 10. Dezember planen.

Insiderin sagt: Verschiebung auf Januar 2021 dennoch wahrscheinlich

Was meint der Insider dazu, der das Gerücht in die Welt setzte? Tiffany Treadmore Inc. reagierte auf die Aussage von CD Projekt Red, zeigt sich aber nicht überzeugt von diesem Quasi-Dementi. Laut der Person gibt es intern wohl Diskussionen darüber, dass es sehr wahrscheinlich zu einer weiteren Verschiebung des Releasetermins von Cyberpunk 2077 auf Januar 2021 kommt.

Was meint ihr? Glaubt ihr, Cyberpunk 2077 wird ins Jahr 2021 verschoben?

CD Projekt Red hat sich sogar dazu geäußert, warum es zu der dritten Releaseverschiebung kam. Immerhin werden 9 Versionen von Cyberpunk 2077 entwickelt.