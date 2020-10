Die Entwickler von Cyberpunk 2077 haben jetzt in einem Statement an die Investoren den genauen Grund für die 3. Verschiebung erklärt: Die Versionen für PS4 und Xbox One sind hauptsächlich Schuld. Man geht auch auf die Vorwürfe zum Crunch ein.

Woher kommen die neuen Informationen? Es gab einen Investoren-Call. Dort hat der CEO von CD Projekt Red, Adam Kiciński, genauer Stellung zu den neuen Entwicklungen genommen. Ein Transkript des Calls findet ihr hier (via cdprojekt).

Die neuesten Entwicklungen waren:

Cyberpunk wurde zum 3. Mal verschoben – Neues Release-Datum ist der 10. Dezember

Zudem kamen im Netz Vorwürfe auf, das Team würde erbarmungslos Überstunden schieben. Der Journalist Jason Schreier berichtet, Quellen hätten ihm gesteckt, man arbeite 100-Stunden-Schichten an Cyberpunk 2077 und Mitarbeiter sähen körperlich krank aus

9 Versionen werden entwickelt – PS4 und Xbox One machen Probleme

Daher kam die 3. Verschiebung: Der CEO Adam Kiciński entschuldigt sich für die Verschiebung, man habe die Zeit unterschätzt, die man für die letzten Schritte braucht.

Er sagt: Cyberpunk 2077 sei „bereit für den PC“ und laufe auch auf den Next-Gen Konsolen PS5 und Xbox Series X gut.

Hauptverantwortlich für die erneute Verspätung des Release-Datums auf den 10. Dezember seien die Versionen für PS4 und Xbox One. Mit den Versionen gebe es kein „Problem“ in dem Sinne, das würde man so nicht sagen, aber man müsse sich um die Optimierung kümmern.

An beiden Versionen müsse man noch „normale Arbeit“ verrichten.

Man entwickle 9 Versionen von Cyberpunk 2077: 3 für PlayStation, 4 für Xbox, dazu PC und Stadia. Die Covid-19-Pandemie mache die Dinge auch nicht leichter.

CD Projekt Red habe sich mit der Verschiebung schwergetan, aber letztlich sei der erste Eindruck der Spieler entscheidend. Man glaubt, die Entscheidung, Cyberpunk 2077 um 3 Wochen zu verschieben, werde sich auf lange Sicht auszahlen.

Kommt Cyberpunk definitiv zum Release-Datum am 10. Dezember?

Das sagt er zum neuen Release-Datum:

Das neue Datum, der 10. Dezember sei jetzt „fest“: Man fühle sich damit vielleicht nicht wohl, sagte der CEO mit einem Schmunzeln, aber sei doch zuversichtlich.

Auf die direkte Frage, ob Cyberpunk 2077 definitiv am 10. Dezember kommt und ob man das so sagen könne und sich dabei wohlfühle, antwortete der CEO:

„Das ist mehr oder weniger das, was ich sage, schätze ich – Ja.“ Adam Kiciński

Cyberpunk 2077: Enttäuschte Spieler drohen den Entwicklern, sie zu töten

Crunch ist nicht so schlimm, war es nie vs. Einige haben „schwer gecruncht“

Was ist mit dem Crunch? In den letzten Wochen kamen Geschichten auf, dass einige Mitarbeiter an Cyberpunk 2077 eine 100-Stunden-Woche abreißen und manche seit Juni 2019 konstant Überstunden schieben.

CD Projekt Red hatte die Crunch-Kultur 2019 ausgeschlossen und versprochen, menschlicher zu den Mitarbeitern zu sein. Dieses Versprechen hatten die Bosse 2020 aber wieder kassiert: Man sah keine andere Möglichkeit mehr.

Kiciński sagt, das sei eine Story, die „natürlich“ von den Medien aufgenommen wurde. Tatsächlich hätten auch einige Leute schwer gecruncht, aber ein großer Teil des Teams würde überhaupt keine Überstunden schieben, weil sie mit ihrer Arbeit fertig seien.

Es ginge hauptsächliche um Qualitäts-Tester, Techniker und Programmierer, die Überstunden schieben, aber es sei „nicht so schwer.“ Man habe jetzt Feedback bekommen, dass die Leute über die drei zusätzlichen Wochen froh seien.

Das steckt dahinter: Die Aussagen zum Thema „Crunch“ sind kurz und widersprüchlich:

einige haben schwer gecruncht

andere aber nicht

Offenbar geht es in der Antwort nur um die jetzige Zeitperiode der nächsten 3 Wochen und nicht darum, wie die Entwicklung seit Mitte 2019 lief.

Die Fragen der Investoren drehten sich vor allem um Geld und ob das Spiel jetzt wirklich fertig wird. Keiner setzte genauer nach, was die Überstunden angeht.

Crunch ist für einige ein großes Thema – für viele aber gar keins.

Das Thema „Crunch“ bei Cyberpunk 2077 ist ein heikles Thema. Einige wollen dieses Thema diskutieren, näher beleuchten und das in den Fokus rücken. Sie kritisieren die Spiele-Presse und Gamer dafür, die Belange der Entwickler zu ignorieren und sich nur dem Hype hinzugehen.

Aber andere sagen: Überstunden seien doch total normal, jeder mache das in seinem Job. Da würden nur einige einen Skandal herbeifabulieren, der gar nicht da sei:

Cyberpunk 2077 macht Überstunden – Und das ist vielen Gamern echt egal