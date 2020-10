Cyberpunk 2077 erneut verschoben – Release-Datum nun im Dezember

Entwickler CD Projekt Red hat erneut die Verschiebung von Cyberpunk 2077 bestätigt. Es soll nur um 21 Tage verschoben werden und nicht wie geplant im November erscheinen.

Wann erscheint Cyberpunk 2077 nun? Laut den Entwicklern erscheint Cyberpunk 2077 nun am 10. Dezember. Es handelt sich also um eine Verschiebung von 21 Tagen.

Das ist die mittlerweile 3. Verschiebung des Release-Termins. Anfang 2020 wurde es auf Mitte September verschoben, danach folgte die Verschiebung auf Mitte November. Nun wird es also noch länger dauern.

Das schreiben die Entwickler: CD Projekt Red nennt als größte Herausforderung, dass sie Cyberpunk 2077 in 9 unterschiedlichen Versionen testen müssen. Darunter auch die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Aber auch Google Stadia, der PC und die alten Konsolen haben Test-Versionen.

Das alles muss aus dem Home-Office erledigt werden und führt deshalb noch zu Verzögerungen. Die Entwickler schreiben dazu: „Es klingt vielleicht komisch, wenn jemand sagt, dass 21 Tage einen Unterschied bei einem so großen und komplexen Spiel machen, doch das kann es wirklich.“

Die Entwickler haben zuletzt noch verkündet, dass das Spiel den „Gold-Status“ erreicht habe. Das bedeutet, dass es fertig ist und der Content komplett ist. Dennoch gibt es nun die Verschiebung.

CD Projekt Red sagt dazu: „Das bedeutet aber nicht, dass wir aufhören daran zu arbeiten und die Qualität davon steigern.“ Die Zeit-Periode, die diese Verbesserungen dauern, können nicht kalkuliert werden, meinen die Entwickler.

Die Reaktionen sind gemischt. Es gibt viel Verständnis für diese Verschiebung. Immerhin ist es nicht das einzige Spiel, was in der Corona-Zeit verschoben wurde, zuletzt etwa die neue WoW-Erweiterung Shadowlands.

Andere sind aber auch enttäuscht, da sie sich extra für den Release-Zeitraum freigenommen hatten, um spielen zu können.

I understand the decision but… a lot of us I’m sure asked for a time off on our jobs to be able to play this game since you guys have said no more delays was going to happen. I have a lot on my mind with this decision.