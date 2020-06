Cyberpunk 2077 schon wieder verschoben – Neues Release-Datum im November

Die Entwickler von Cyberpunk 2077, CD Project Red, haben eine weitere Verzögerung beim Release angekündigt. Das heiß erwartete Science-Fiction-Game wird nicht wie geplant im September erscheinen, sondern erst im November.

Wann erscheint Cyberpunkt 2077 nun? In einem Post auf Twitter haben die Entwickler von Cyberunkt 2077 mitgeteilt, dass der Release des neuen Spiels erst am 19. November 2020 sein wird. Das ist etwa zwei Monate später als der zuletzt angekündigte (und bereits zuvor verschobene) Release vom 17. September.

Warum die Verschiebung? In ihrem Statement schreiben die Entwickler, dass Cyberpunk eigentlich fertig sei. Sowohl, was Gameplay, als auch was Inhalte angeht, sei das Spiel bereits komplett. Diese Woche sollen sogar schon die ersten Journalisten beginnen, das Spiel zu testen.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Allerdings scheint man sich noch nicht wohl zu fühlen mit dem aktuellen Zustand. Die Entwickler schreiben:

Mit solch einem Reichtum an Inhalten und komplexen Systemen, die ineinander verflochten sind, müssen wir alles genau durchgehen, Spielmechaniken balancen und einen Haufen Fehler beheben. Eine riesige Welt bedeutet eine riesige Anzahl an Dingen, die wir ausbügeln müssen und wir nutzen die zusätzliche Zeit, um genau das zu tun.

CD Project Red lebt laut des Statements nach dem Motto: „Es ist fertig, wenn’s fertig ist.“ Sie wollen offenbar kein Spiel veröffentlichen, mit dem sie selbst nicht zufrieden sind.