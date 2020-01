Der Release des Action-RPGs Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red wird verschoben. Statt wie angekündigt am 16. April erscheint das Spiel erst im September 2020.

Wann erscheint Cyberpunk 2077? Laut einer Meldung auf Twitter verschiebt CD Projekt Red den Release von Cyberpunk 2077 um mehrere Monate.

Das neue Release-Datum für das Action-RPG ist der 17. September 2020.

Warum wird das Spiel verschoben? In der Meldung heißt es, dass sich Cyberpunk 2077 zwar in einem spielbaren Zustand befinde und bereits fertig sei, aber trotzdem noch einiges an Arbeit zu erledigen ist.

Aufgrund der Komplexität und Größe der Welt wird mehr Zeit benötigt, auch zum Finden und Ausbessern von Fehlern.

Cyberpunk 2077 soll laut Aussage der Entwickler die „Krönung dieser Spiele-Generation“ werden. Dafür werden die zusätzlichen Monate an Entwicklungszeit benötigt.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Release als Singleplayer, Erweiterung für Mehrspieler

Was ist Cyberpunk 2077? Cyberpunk ist ein Action-RPG, welches in Night City spielt, einem der schlimmsten Orte der Welt. Die Zukunft ist zwar technisch weit fortgeschritten, doch leben immer mehr Menschen in Armut und die Kriminalitätsrate ist besonders hoch.

Als Spieler könnt ihr die riesige Stadt erkunden, eure Fertigkeiten verbessern und eure Waffen mit Upgrades aufrüsten. Dabei erlebt ihr eine nichtlineare Story, die je nach Entscheidungen zu unterschiedlichen Konsequenzen führen kann.

Das ist „Johnny Silverhand“, die Rolle von Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Bekommt Cyberpunk einen Multiplayer? Ja, Cyberpunk 2077 soll einen Multiplayer bekommen. Jedoch soll das Action-RPG zuerst als Singleplayer-Rollenspiel erscheinen.

Nach dem Release sollen weitere kostenlose DLCs mit Singleplayer-Content folgen. Im Anschluss daran soll dann ein Multiplayer eingefügt werden. Genaue Details zum Aufbau der Mehrspieler-Inhalte gibt es aber noch nicht.

Was ist an Cyberpunkt so spannend? Cyberpunk 2020 wird sehnsüchtig erwartet. Mit dem Start der Vorbestellung setzte sich das Spiel sofort an die Spitze der Bestseller auf Steam.

Viele sind von dem Szenario einer zukünftigen, düsteren Welt fasziniert, in der die Schere zwischen Arm und Reich nochmal angewachsen und die Grenzen der Moral verschwommen ist.

Zudem sind die Entwickler von CD Project Red für die erfolgreiche Rollenspiel-Reihe The Witcher bekannt. Schon dort konnten sie mit Story-Telling überzeugen.