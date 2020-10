Die Befürchtungen der Spieler von World of Warcraft sind wahr geworden. Blizzard hat den Release der Erweiterung Shadowlands verschoben.

Schon seit Wochen spekulieren die Spieler darüber, ob Blizzard überhaupt noch genügend Zeit hat, um die neuste Erweiterung von World of Warcraft rechtzeitig fertigzustellen. Jetzt, knapp 4 Wochen vor dem angepeilten Release-Datum, hat Blizzard die traurige Nachricht verkündet: Nein, World of Warcraft Shadowlands wird nicht rechtzeitig fertig. Der Release der Erweiterung verschiebt sich.

Wann erscheint Shadowlands denn nun? Ein neues Release-Datum für Shadowlands gibt es noch nicht. Blizzard hat sich nicht zu einem neuen Termin geäußert, außer dass die 8. WoW-Erweiterung „später in diesem Jahr“ erscheinen soll. Mögliche Termine gibt es damit viele. Das reicht von Mitte November bis Ende Dezember.

Eine Veröffentlichung kurz vor Weihnachten scheint jedoch unwahrscheinlich. Besonders zum Launch einer Erweiterung werden häufig noch zahlreiche Bugs behoben, die in den ersten Tagen auftreten. Über Weihnachten und Neujahr sind die meisten Blizzard-Mitarbeiter jedoch im Urlaub und können demnach nicht auf Probleme reagieren. Ein Termin bis spätestens Mitte Dezember ist also am wahrscheinlichsten.

Warum wurde der Release verschoben? Dazu hat Blizzard sich in einem offiziellen Blog-Post geäußert. Der Executive Producer John Hight erklärte, dass es mehrere Gründe und Ansätze gibt:

Blizzard sieht sich Qualität verpflichtet. Shadowlands ist etwas besonderes und die Spieler sehen das genau so. Mit etwas Extra-Zeit soll sichergestellt werden, dass Shadowlands sein ganzes Potenzial entfaltet.

Die Endgame-Features benötigen noch ein bisschen mehr „Polish“, also Feinschliff. Zwar ist man auf einem guten Weg, doch etwas zusätzliche Zeit notwendig.

Die Entscheidung sei keinem im Team leicht gefallen, letztendlich aber zum Wohle des Spiels und der Spieler.

Was tun in der Zwischenzeit? Da der Release von Shadowlands nun verschoben ist, müssen die WoW-Spieler sich noch mit anderen Inhalten begnügen. So kann es sich lohnen, noch einige Charaktere mit dem dicken XP-Buff zu leveln oder einfach mal die 10 größten Rätsel von WoW abzuklappern.

Sobald es ein neues Release-Datum für World of Warcraft Shadowlands gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Was ist eure Meinung zur Verschiebung von Shadowlands? Die richtige Entscheidung? Oder kommt das viel zu spät?