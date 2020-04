Aufgrund der aktuellen Corona-Krise hat Blizzard allen World of Warcraft-Spielern am 20. März einen 100%-Erfahrungs-Buff gewährt. Dieser sollte einen Monat später, also am 20. April auslaufen. Jetzt wird er aufgrund der Beliebtheit aber deutlich verlängert.

Das ist der Buff: „Wind der Weisheit“ nennt sich der 100%-EXP-Bonus und steht jedem Charakter zur Verfügung, der noch nicht das Maximallevel von 120 erreicht hat. Gepaart mit den Erbstücken, die ebenfalls für einen Erfahrungsschub sorgen, könnt ihr eure Charaktere besonders schnell leveln. So haben Spieler bereits nach 13 Stunden Level 120 erreicht.

Spieler in WoW Classic werden den Buff jedoch nicht erhalten und müssen weiterhin ohne Boni ihren Charakter leveln.

Wie lange bleibt der Buff noch?

So lange bleibt er noch: Nach Angaben von Blizzard ist der „Wind der Weisheit“-Buff so beliebt bei den Spielern, dass sie ihn über den 20. April hinaus verlängern. Der EXP-Bonus soll jetzt bis zum Start des Pre-Patches zur nächsten Erweiterung Shadowlands bestehen bleiben.

Das sind die Vorteile: Mit dem Buff erhaltet ihr die doppelte Erfahrungsmenge, was vor allem neuen Spielern und Twinks zugutekommt. Die Gebiete in WoW sind dadurch so belebt, wie schon lange nicht mehr.

So reagiert die Community: Im offiziellen WoW-Forum kommentieren die Spieler fleißig Blizzards Entscheidung.

So schreibt Villanele: „Gut gemacht Blizzard. Prost darauf, dass ihr eure Denkweise geändert habt.“

„Das ist die beste News, die ich je gehört habe.“ Mageportal lobt, dass Blizzard zuhört: „Ich danke euch (Blizzard) sehr. Ich mache immer schnell auf Fehler aufmerksam, aber ich danke euch, dass ihr euch die Anfragen angehört habt. Prost Jungs, macht weiter so mit dem Zuhören des Feedbacks!“

Zusätzlich zum EXP-Bonus könnt ihr ab dem 20. April mit dem „Beeindruckender Einfluss“-Buff alle Fraktionen schneller auf die Stufe „Ehrfürchtig“ bringen, was vor allem für die verbündeten Völker in WoW nützlich ist. Der Buff erhöht die Rufgewinnung um zusätzliche 100% und ist vorerst bis zum 18. Mai aktiv.