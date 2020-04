WoW: Verbündete Völker doppelt so schnell freischalten – Neuer Buff macht’s möglch

Der Bonus-Buff für Erfahrungspunkte in World of Warcraft geht bald zu Ende. Dafür hat Blizzard nun schon ein neues Schmankerl für die Spieler: Mehr Ruf für alle! Allerdings mit einer Einschränkung.

Was ist das für ein Bonus? Blizzard hat in einem Blogpost mitgeteilt, dass es satte fünf Wochen lang einen Bonus von 100% auf Ruf-Belohnungen gibt. Vom 20. April bis zum 18. Mai 2020 gibt es doppelten Ruf aus sämtlichen Quellen für Fraktionen aus Legion und Battle for Azeroth.

Dieser Bonus schließt direkt an den aktuell noch laufenden Erfahrungs-Bonus an. Die „Winde der Weisheit“ erhöhen noch bis zum 20. April eure erhaltene Erfahrung um 100%. Das war eine Reaktion seitens Blizzard auf die Coronakrise, die nun mit einem weiteren Bonus fortgeführt wird.

Mit dem aktuellen EP-Bonus könnt ihr innerhalb von weniger als 13 Stunden einen Charakter auf Stufe 120 ziehen. Der neue Bonus erlaubt euch dagegen, euch tolle Belohnungen oder sogar neue Völker freizuschalten. Der Bonus ist dann wie zuvor jederzeit passiv vorhanden.

Wenn ihr das neue Volk dann ohne Level-Bonus schnell leveln wollt, findet ihr hier unseren Guide dazu:

WoW Level Guide 2020 – Schnell und einfach von Stufe 1 bis 120 leveln

Neue Völker in der Hälfte der Zeit?

Diese Völker könnt ihr freispielen: Seit WoW: Legion gibt es etliche „Verbündete Völker“, die das Portfolio der verfügbaren Rassen in World of Warcraft um weitere Optionen erweitern. Mit Battle for Azeroth kamen noch neue dazu. Insgesamt gibt es:

für die Allianz Kul Tiraner Mechagnome Dunkeleisenzwerge Lichtgeschmiedete Draenei Leerenelfen

für die Horde Zandalari-Trolle Vulpera Mag’har-Orcs Hochbergtauren Nachtgeborene



Verbündete Völker liefern euch zusätzlich ein Mount und Kosmetika. Hier zu sehen: Lichtgeschmiedete Draenei, Leerenelfen, Hochbergtauren und Nachtgeborene.

Für jedes dieser Völker benötigt ihr einen gewissen Ruf, teilweise sogar ein „ehrfürchtiges“ Ansehen bei einer bestimmten Fraktion. Mit dem Buff geht das schneller. Alle Infos und Details zu den verbündeten Völkern in WoW findet ihr hier.

Hier bringt euch der Bonus nichts: Mit Patch 8.3 „Visionen von N’Zoth“ kamen zwei weitere Fraktionen ins Spiel: die Rajani im Tal der ewigen Blüten und das Abkommen von Uldum in Uldum.

Beide Fraktionen haben starke und nützliche Belohnungen wie die dritte Stufe von bestimmten Essenzen für das Herz von Azeroth, eine unendliche Rune für eine Stärkung im Kampf sowie kosmetische Belohnungen und Mounts.

Für diese beiden Fraktionen wird der Bonus-Ruf allerdings nicht gelten. Nur Fraktionen vor Patch 8.3 sind betroffen. Das hilft euch dabei, älteren Content aufzuholen, falls ihr das bisher noch nicht gemacht habt.