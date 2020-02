So schaltet Ihr die Verbündeten Völker in WoW frei

Mit der aktuellen Erweiterung Battle for Azeroth hat auch das Feature der Verbündeten Völker in World of Warcraft Einzug gehalten. Die Verbündeten Völker sind neue Rassen, die Ihr spielen könnt, wenn Ihr sie freigeschaltet habt. Wie Ihr das macht, erklären wir Euch hier.

Dieser Artikel erschien erstmals am 31. Januar 2018 und wurde am 17. Februar 2020 auf den neusten Stand gebracht.

Was sind Verbündete Völker? Verbündete Völker sind neue Völker in WoW, die sich einige Details mit bereits bestehenden Völkern teilen. Anders als vollkommen neue Rassen teilen sie sich meist das Model mit verwandten Völkern und haben lediglich andere Anpassungs-Optionen und ein anderes Aussehen.

Dazu kommt, dass sie allesamt einzigartige Fähigkeiten haben, die sie von anderen Völkern unterscheiden. Sie müssen, anders als die Standard-Völker, erst freigeschaltet werden, da sie sich in der Geschichte erst mit einer Fraktion verbünden müssen.

Die neusten Verbündeten Völker sind die Vulpera und die Mechagnome, wodurch es nun 10 verbündete Völker gibt.

Die Dunkeleisenzwerge sind ein Verbündetes Volk der Allianz.

Allgemeine Voraussetzung für die Verbündeten Völker

Als Grundvoraussetzung müsst ihr eine Version von Battle for Azeroth gekauft haben. Ob es sich dabei um die normale Version oder die Digital-Deluxe-Version handelt, ist ganz egal. Wichtig: Nach dem Kauf des Spiels (etwa über den Ingame-Shop) müsst ihr das Spiel einmal komplett beenden und neu starten, damit der Client die Änderungen vollständig registriert.

Anschließend müsst Ihr einige weitere Voraussetzungen erfüllen, die sich für die verschiedenen Völker unterscheiden. Habt Ihr die Voraussetzungen erfüllt, folgt eine kurze Questreihe, die bei Eurer Botschaft startet. (Dauer: je zwischen 20 und 60 Minuten)

Voraussetzungen für die Verbündeten Völker der Allianz

Leerenelfen

Ein Charakter auf Stufe 110

ehrfürchtiger Ruf beim Argusvorstoß (Legion)

Erfolg „Jetzt seid Ihr vorbereitet!“

Lichtgeschmiedete Draenei

Ein Charakter auf Stufe 110

ehrfürchtiger Ruf bei der Armee des Lichts (Legion)

Erfolg „Jetzt seid Ihr vorbereitet!“

Dunkeleisen-Zwerge

Ein Charakter auf Stufe 120

Ehrfürchtiger Ruf bei der 7. Legion

Kriegskampagne abgeschlossen bis zum Erfolg „Gerüstet zum Krieg“

Kul Tiraner

Ein Charakter auf Stufe 120

Ehrfürchtiger Ruf bei der Prachtmeeradmiralität (Tiragardesund)

Kriegskampagne abeschlossen bis inklusive „Wogen der Rache“

Erfolg „Eine vereinte Nation“

Mechagnome

Ein Charakter auf Stufe 120

Der Erfolg „Die mechagonische Bedrohung“, bei der sämtliche Story-Quests auf der Insel Mechagon absolviert werden müssen, einschließlich eines Besuchs im Dungeon „Operation: Mechagon“

Ehrfürchtiger Ruf beim Rostbolzenwiderstand

Voraussetzungen für die Verbündeten Völker der Horde

Hochbergtauren

Ein Charakter auf Stufe 110

Ehrfürchtiger Ruf beim Hochbergstamm (Legion)

Erfolg „Kein Berg zu hoch“

Nachtgeborene

Ein Charakter auf Stufe 110

Ehrfürchtiger Ruf bei den Nachtsüchtigen

Erfolg „Aufstand“ für den Abschluss der Story in Suramar

Mag’har-Orcs

Ein Charakter auf Stufe 120

Ehrfürchtiger Ruf bei den Eidgebundenen

Kriegskampagne abgeschlossen bis zum Erfolg „Gerüstet zum Krieg“

Zandalari-Trolle

Ein Charakter auf Stufe 120

Ehrfürchtiger Ruf beim Zandalariimperium (Zuldazar)

Kriegskampagne abgeschlossen bis inklusive „Wogen der Rache“

Erfolg „Zandalar für immer!“ für den Abschluss der übergreifenden Zandalar-Story

Vulpera

Horde-Charakter auf Stufe 120

Erfolg „Geheimnisse im Sand“ für den Abschluss aller Story-Missionen in Vol’dun

Ehrfürchtiger Ruf bei den Voldunai (Vol’dun)

Tipps zur Freischaltung

Die Erfolge und Ruf-Voraussetzungen gelten accountweit.

Ruf lässt sich leichter farmen, wenn der Dunkelmondjahrmarkt und bestimmte Events aktiv sind. Der Jahrmarkt findet immer am 1. Sonntag eines Monats statt und bleibt dann für 7 Tage.

Ein Teil des Rufs für die Horde-Völker aus Legion sowie die Kul Tiraner und Zandalari-Trolle kann bereits beim Questen erlangt werden

Die Zandalari in ihrer Traditionsrüstung.

Diese Belohnungen winken Euch

Wer sich die Verbündeten Völker freischaltet, der erhält noch einige zusätzliche Belohnungen. Einige weitere können noch zusätzlich freigespielt werden:

Traditionsrüstungen: Wenn Ihr einen neuen Charakter eines Verbündeten Volkes auf Stufe 110 spielt (ohne Charakter-Boost oder Volkswechsel), erhaltet Ihr eine einzigartige Traditionsrüstung oder Heritage Armor genannt.

Traditionsrüstungen sind kosmetische Gegenstände, die vom Aussehen her dem Stil des Volkes entsprechen. Sie dienen der Transmogrifikation und können nur von Vertretern ihres eigenen Volkes getragen werden. Einmal freigeschaltet könnt ihr sie aber auch bereits auf kleinere Charaktere anwenden. Beispiel: Wenn ihr mit einer Leerenelfe auf Stufe 110 die Traditionsrüstung freischaltet, könnt ihr sie mit einer Leerenelfe auf Stufe 20 transmogrifizieren.

Mounts: Jedes Verbündete Volk besitzt ein eigenes Reittier. Ihr erhaltet es mit Abschluss der Quest, die das Volk freischaltet. Das Reittier kann von allen Charakteren verwendet werden, egal welchem Volk sie angehören.

Die Traditionsrüstung und das Reittier der neuen Kul Tiraner.

Welches Verbündete Volk werdet Ihr spielen?

Alle Informationen zu Battle for Azeroth findet ihr in diesem Übersichtsartikel!