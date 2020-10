WoW Shadowlands: Großer Patch 9.0 hat ein Release-Datum

Der Patch 9.0 für World of Warcraft hat endlich einen festen Termin. Schon in weniger als zwei Wochen geht es los.

Den Spielern von World of Warcraft sitzt die Nachricht der Verschiebung von Shadowlands noch in den Knochen. Immerhin wurde die Erweiterung auf einen unbekannten Termin verschoben. Die Reise in die Schattenlande fällt also erst einmal aus. Aber was ist mit dem großen Pre-Patch, der eigentlich bald erscheinen sollte? Der hat inzwischen einen Termin und kommt in weniger als zwei Wochen.

Wann erscheint Patch 9.0? Der große Pre-Patch 9.0 erscheint am 14. Oktober 2020 bei uns in Europa. Die Amerikaner kommen aufgrund früherer Wartungsarbeiten bereits einen Tag früher in den Genuss des Patches.

Etwas Geduld ist noch notwendig.

Was steckt in Patch 9.0? Der Patch bringt im Grunde schon alle großen Änderungen an den Spielsystemen, die dann auch mit Shadowlands aktiv wären. Dazu gehören:

Abgesehen davon gibt es auch noch das Pre-Event mit der Invasion der Geißel. Diese wird aber nicht direkt ab dem 14. Oktober verfügbar sein.

Der Pre-Patch führt schon viele Neuerungen aus Shadowlands ein.

Wann startet das Pre-Event? Dazu gibt es noch keine genauen Informationen. Sicher ist allerdings, dass das Pre-Event noch nicht mit dem Pre-Patch am 14. Oktober beginnt. Das Event bietet maximal Inhalte für 2-3 Wochen und wird demnach wohl erst dann starten, wenn eine Veröffentlichung der Erweiterung absehbar ist und ein neuer Termin gefunden wurde.

Was tun bis zum Pre-Patch? Für einige Dinge in World of Warcraft ist gerade die letzte Chance angebrochen. Denn manche Erfolge, Gegenstände und andere Inhalte sind mit dem Launch des Pre-Patches oder der Erweiterung nicht mehr verfügbar. Wer diese Belohnungen noch will, sollte sich also beeilen.

Freut ihr euch zumindest auf den Pre-Patch 9.0? Oder ist eure Vorfreude auf Shadowlands drastisch gesunken durch die Verschiebung?