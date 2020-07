WoW: Schon vor dem Shadowlands-Release wird Verderbnis unbrauchbar

Die Zeiten der Verderbnis in World of Warcraft haben bald ein Ende. Die mächtigen Effekte werden noch vor dem Release des Addons deaktiviert.

In World of Warcraft ist im Augenblick alles ein bisschen verrückter. Vor allem Schadenszahlen sind so irre, dass manche Spieler in der Arena Onehits verteilen können. Schuld daran tragen die mächtigen und verheerenden Verderbnis-Effekte, die starke Boni bieten. Doch genau das wird es in einiger Zeit nicht mehr geben, denn schon vor dem Release der nächsten Erweiterung Shadowlands sollen die Effekte deaktiviert werden.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit PandaTV sprach der Game Director Ion Hazzikostas über die Zukunft der Verderbnis in World of Warcraft. Er sagte:

Hier ist ein kleiner Vorab-Einblick: Verderbnis verschwindet komplett mit dem Pre-Patch 9.0, also direkt wenn der Patch live geht. Storytechnisch ist N’Zoth tot, wir haben den Alten Gott vernichtet, seine Verderbnis wurde von Azeroth entfernt. (…) Wir wissen, dass das Spiel gerade ziemlich kaputt ist, aber ein Teil dessen, warum wir das okay finden, ist, dass es nur für eine kurze Zeit ist. Es gibt keine gute Möglichkeit, wie wir mit jemandem umgehen könnten, der etwa mit 100% kritischer Trefferwertung oder etwas ähnlichem in die neuen Inhalte geht. Genießt die verrückte Saison, aber nach dem Squish wird alles wieder deutlich normaler zugehen. Wir werden aber alles so anpassen, dass die Leute noch immer all den Content bewältigen können, den sie bisher schaffen. Wenn ihr also N’Zoth mit all euren Verderbnis-Effekten vor Patch 9.0 besiegen konnten, dann solltet ihr das auch mit 9.0 noch schaffen.

Verderbnis-Effekte werden also ausnahmslos deaktiviert, sobald Patch 9.0 veröffentlicht wird.

Mit der Verderbnis ist es bald vorbei.

Wann wird das passieren? Der Pre-Patch einer Erweiterung kommt im Regelfall 4-6 Wochen vor dem tatsächlichen Release. Da Shadowlands noch „im Herbst 2020“ erscheinen soll, der von September bis Dezember geht, wäre es wohl spätestens Mitte bis Ende November soweit. Sobald es ein genaueres Datum gibt, werdet ihr das natürlich auf MeinMMO erfahren.

Was wird dann aus der Verderbnis? Die Verderbnis wird einfach deaktiviert – sowohl die negativen wie auch die positiven Effekte. Eventuell bleibt auf den Gegenständen aber eine Anmerkung zurück, dass dieses Item einstmals verdorben war und größere Macht besaß.

Auch die von MUTTER verkauften Items zum gezielten Verderben von Gegenständen verlieren ihren Nutzen. Sie werden dann zu grauen Gegenständen, die ihr lediglich beim Händler für ein paar Goldmünzen verkaufen könnt.

Was haltet ihr davon? Hättet ihr die Verderbnis gerne noch beim Leveln in Shadowlands behalten?