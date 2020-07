Blizzard hat endlich den Start der Beta von World of Warcraft Shadowlands angekündigt. Schon bald könnt selbst in die Beta eintauchen – mit etwas Glück.

World of Warcraft Shadowlands ist schon seit einer ganzen Weile in der Alpha und die meisten Inhalte sind für ausgewählte Streamer und Presse bereits verfügbar. Schon bald öffnet Blizzard die Alpha-Server einer größeren Menge von Spielern und startet offiziell in die Beta.

Wann startet die Beta von Shadowlands? Die Beta von World of Warcraft Shadowlands startet nächste Woche. Das hat der Game Director Ion Hazzikostas vor wenigen Minuten im Livestream verraten.

So meldet ihr euch zur Beta an: Wer sich noch nicht für die Beta von WoW Shadowlands angemeldet hat, sollte das schleunigst nachholen. Das könnt ihr ganz leicht auf dieser Seite durchführen. Meldet euch einfach mit eurem Battle.net-Account an und klickt anschließend auf den Button „Jetzt anmelden“. Schon seid ihr für die Beta angemeldet.

So sieht die Anmeldung zur Beta aus.

Jetzt braucht ihr nur noch ein wenig Glück, um schon bald Shadowlands vor allen anderen spielen und ausprobieren zu können.

Bin ich dabei? Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr eine Beta-Einladung bekommen habt, könnt ihr das ganz einfach in eurem Battle.net-Account überprüfen. Wählt dazu einfach den Menüpunkt für WoW aus und wählt den Reiter „Spielversion“ an. Solltet ihr dabei sein, müsstet ihr „Beta von Shadowlands“ auswählen können. Anschließend installiert ihr die Beta und schon könnt ihr erste Abenteuer in den Schattenlanden erleben.

Was kann man alles testen? Die meisten Inhalte der Level-Phase können gespielt werden. Ihr könnt also die Quests und damit die Story der vier Level-Gebiete spielen, darunter die Bastion und der Ardenwald wenngleich einige Cutscenes noch fehlen. Diese werden vermutlich erst zum Launch verfügbar sein und bleiben bis dahin ein Geheimnis. Auch manche Questreihen mit „geheimem“ Ende könnten noch nicht ganz spielbar sein.

Versucht ihr in die Beta von Shadowlands zu gelangen? Habt ihr Lust, die neuen Inhalte bereits zu testen? Oder wartet ihr lieber auf den offiziellen Release?