WoW: Verderbnis-Effekte kaufen – das müsst ihr wissen

In World of Warcraft könnt ihr gezielt Verderbnis-Effekte kaufen. Wir haben alle bisher bekannten Details dazu für euch.

In World of Warcraft wird ein Traum der Spieler wahr. Anstatt künftig weiter auf Glück zu hoffen, wenn es um die besten Verderbnis-Effekte im Spiel geht, können diese bald gezielt gefarmt werden. Da das Feature nicht ganz so übersichtlich ist und ein bisschen Erklärung erfordert, haben wir hier alle Informationen, die ihr zum Kauf von Verderbnis-Effekten benötigt.

Hinweis: Dieser Artikel erschien am 19.05.2020 und damit noch vor der Einführung des Systems. Er wird regelmäßig mit den neusten Informationen aktualisiert.

Verderbnis-Effekte bei MUTTER kaufen

Wo kann man Verderbnis-Effekte kaufen? Die Verderbnis-Effekte könnt ihr bei MUTTER in der Herzkammer kaufen. Der Zugang befindet sich im Portalraum von Dazar’Alor oder Boralus. Nehmt hier ein Portal nach Silithus und betretet von dort die Herzkammer.

MUTTER verkauft Verderbnis-Effekte.

Wie teuer sind die Verderbnis-Effekte? Bisher hat Blizzard nur eine Reihe von Beispielen gegeben, wie teuer die Verderbnis-Effekte sein werden. Je mächtiger die Verderbnis, desto teurer wird sie auch sein. Hier einige Beispiele:

Verderbnis Kosten Meisterhaft I 3.000 Schröpfer I 4.250 Zwielichtverwüstung I 6.250 Schröpfer II 6.300 Unbeschreibliche Wahrheit II 6.750 Rasender Puls III 7.875 Widerhallende Leere III 12.000 Zwielichtverwüstung III 15.000

Zusätzlich dazu könnt ihr auch weiterhin Essenzen auf Rang 3 bei Mutter kaufen – die kosten dann 2.500 Echos. Außerdem gibt es auch Gefäße der Verstörenden Visionen gegen Echos zu kaufen, die kosten nur 1.750 Echos.

Wer gerne viele Visionen farmen will, hat durch die Echos eine weitere Zugangsmöglichkeit. Einen umfangreichen Guide zu den Visionen findet ihr hier.

Mit der Verderbnis solltet ihr es aber nicht übertreiben!

Echos von Ny’alotha farmen

So bekommt ihr Echos von Ny’alotha: Echos von Ny’alotha bekommt ihr aus unterschiedlichen Quellen und Spielinhalten. Sie wurden zuvor schon genutzt, um Twinks mit Essenzen auf Rang 3 zu versorgen. Es kann also gut sein, dass eure Zweitcharaktere bereits einige Echos besitzen. Echos gibt es aus den folgenden Quellen:

Aktivität Menge an Echos von Ny’alotha Großer Angriff (Schwarzes Imperium) 625 Kleiner Angriff (Aqir, Amathet, Mantid, Mogu) 375 Verstörende Vision 750 (250 für Endboss, +125 pro Bonusgebiet) Abgesandtenquest 250 Heroische Kriegsfront Dunkelküste 375 Normale/Heroische/Mythische Ny’alotha-Bosse 75-125, einmalig pro Woche Ny’alotha-LFR-Flügel 125 Zufälliges Schlachtfeld (Sieg) 75-125 Gewertete Arena (Sieg) 50-125 (+ zusätzliche basierend auf PvP-Wertung) Gewertete Schlachtfelder (Sieg) 175 (+ zusätzliche basierend auf PvP-Wertung) Wöchentliche PvP-Kiste 875 – 1.500 (basierend auf PvP-Wertung) Mythische Schlüsselstein-Dungeons 15 pro Schlüsselstein-Level Wöchentliche mythische Schlüsselstein-Kiste 100 pro höchstem Schlüsselstein-Level

Beachtet, dass die Tabelle bereits die neue Anzahl an Echos benutzt, die nach dem Patch gelten.

Ab dem Patch droppen Echos von Ny’alotha auch für euren Hauptcharakter. Außerdem wird die Menge der erhaltenen Echos drastisch erhöht – nämlich um den Faktor 5. Gab der Abschluss eines großen Angriffs von N’Zoth zuvor 125 Echos von Ny’alotha, wird es nach dem Patch für diese Aufgabe 625 Echos geben.

Verderbnis-Effekte nach Wahl waren lange gewünscht – endlich wird es wahr!

Welche Verderbnis-Effekte gibt es im Angebot? Das Angebot von MUTTER wechselt häufig. Sie hat nicht alle Verderbnis-Effekte im Angebot, sondern immer nur eine kleine Auswahl davon. Dieses Angebot rotiert nach einem festen Zeitplan, nämlich zweimal pro Woche:

Mittwochs beim Serverreset

Samstag am Abend

Einige Spieler haben einen Vorteil: Charaktere, die bereits über einen großen Pool an Echos von Ny’alotha verfügen, haben somit einen kleinen Vorteil und einen Vorsprung. Da die Anzahl der erhaltenen Echos mit dem Patch aber um den Faktor 5 steigt, können alle anderen Spieler schnell aufschließen. Nach wenigen Tagen oder Wochen sollte dieser spielerische Vor- oder Nachteil also überwunden. Zumal alle sowieso darauf warten müssen, dass MUTTER die korrekten Verderbnis-Effekte anbietet.

Die Auswirkungen dieses Vorteils dürften also eher gering ausfallen und zeitlich begrenzt sein.

Wann kommt der Patch? Im Laufe dieser oder der nächsten Woche. Wir informieren euch, sobald es so weit ist.