World of Warcraft erfüllt den Spielern ihren Wunsch. Bald können sie Verderbnis-Effekte nach Wunsch kaufen!

Der Ruf-Buff in World of Warcraft endet. Doch die Entwickler haben sich schon etwas Neues überlegt, was Spieler bei der Stange halten wird. Ein neues Update sorgt dafür, dass viele Frust-Quellen verschwinden, Twinks stärker werden und die allgemeine Macht der Charaktere wachsen dürfen. Wir verraten euch, welche Änderungen auf euch zukommen.

Verderbnis-Effekte sind gezielt kaufbar

Die wohl beste Änderung für viele Spieler dürfte sein, dass es künftig möglich ist, Verderbnis-Effekte nach Wunsch zu kaufen. Das funktioniert über die Währung „Echos von Ny’alotha“ bei MUTTER in der Herzkammer.

Was verkauft MUTTER? MUTTER hat alle paar Tage ein wechselndes Sortiment an Verderbnis-Effekten. Sie bietet sämtliche möglichen Ränge aller Verderbnis-Arten an, aber immer nur ein paar davon. Jeden Mittwoch und Samstag, wenn auch die Angriffe von N’Zoth rotieren, ändert sich ihr Sortiment. Ein Blick alle paar Tage in das Inventar von MUTTER dürfte sich lohnen, um genau die Wunsch-Verderbnis zu erhalten.

MUTTER verkauft bald Verderbnis-Effekte.

Auf welche Items kann man Verderbnis-Effekte auftragen? Das ist grundsätzlich auf allen Items möglich, die dafür zulässig sind – also etwa keine Schmuckstücke und nicht den legendären Umhang oder das Herz von Azeroth.

Verderbnis-Effekte können nicht auf Gegenstände angewandt werden, die bereits verdorben sind. Doppelte Verderbnis ist demnach nicht möglich.

Gleichzeitig wird es vermutlich nicht möglich sein, einen einmal geläuterten Gegenstand nachträglich noch einmal zu verderben. Blizzard versucht das zwar möglich zu machen, doch hierbei kam es zu technischen Problemen, weshalb das wohl nicht zum Launch des Features dabei sein wird.

Womit kauft man die Verderbnis? Als Währung dafür wird man Echos von Ny’alotha verwenden. Diese konnten Spieler bereits benutzen, um Twinks mit Essenzen auf Rang 3 auszurüsten. Künftig kann man mit den Echos zusätzlich auch noch Verderbnis-Gegenstände kaufen. Echos werden dann auch für Charaktere gedroppt, die von Mutter keine Essenzen auf Rang 3 freischalten können.

Echos bekommt ihr aus den gleichen Quellen wie zuvor auch.

Schon bald werden viele Spieler ihre Lieblingsverderbnis haben.

Der legendäre Umhang wird einfacher

Blizzard simplifiziert die Quests zum Aufwerten des legendären Umhangs Ashjra’kamas drastisch. Künftig wird der Umhang deutlich schneller Stufe 15 erreicht haben. Das liegt daran, dass Blizzard sämtliche Quests der Reihe so abändert, dass sie jeweils in einem einzigen Besuch einer Verstörenden Vision abgeschlossen werden können.

Wenn eine Quest etwa wollte, dass ihr 4, 6 oder gar 8 Buchseiten aus den schweren Bonusgebieten sammeln sollt, dann wird diese Zahl auf 2 reduziert. Wenn ihr eine Vision also vollständig abschließt, sammelt ihr garantiert genug Seite, um die Quest abgeben zu können.

Oder anders gesagt: Das Aufwerten von Rang 1 auf Rang 15 dauert nur 15 Besuche in den Verstörenden Visionen, wenn ihr jedes Mal das Maximum an Seiten rausholt.

Umhang aufwerten wird zum Kinderspiel!

Wann kommt der Patch? Einen genauen Zeitpunkt dafür gibt es noch nicht. Blizzard sagte nur, dass das Update „im Laufe der Woche“ online gehen soll. Wann genau das geschehen wird, bleibt noch abzuwarten.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Eine coole Idee und genau das, was die Spieler wollen? Oder viel zu spät und Unsinn?