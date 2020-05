WoW verspricht neuen Buff – Coole Verderbnis-Effekte für alle?

Der Game Director von World of Warcraft teasert einen neuen Buff an. Der könnte Verderbnis-Effekte nach Wunsch bringen.

In den letzten Tagen haben die Entwickler von World of Warcraft einige Interviews gegeben. Im neusten Interview mit dem Game Director Ion Hazzikostas gab es allerdings auch ein paar Hinweise zur aktuellen Version von „Visionen von N’Zoth“ und neuen Buffs, die schon bald ins Spiel kommen sollen.

Woher stammen die Infos? Der Game Director Ion Hazzikostas wurde von WoWChakra interviewt. Auch wenn viele Fragen denen aus dem Gespräch mit Morgan Day glichen, gab es ein paar spannende Details – vor allem zum aktuellen Ruf-Buff und möglichen Nachfolgern, die dann kommen könnten.

Was wurde gesagt? Zuerst einmal die schlechte Nachricht. Der aktuelle Ruf-Buff, der den Ruf-Gewinn um 100% bei vielen aktuellen Fraktionen erhöht, wird wie geplant am 18. Mai enden und nicht verlängert. Wer also noch Verbündete Völker freischalten oder Gold sammeln will, sollte sich jetzt beeilen.

Freie Verderbnisauswahl? Könnte bald kommen.

Allerdings soll es nach dem Ende des Ruf-Buffs eine oder mehrere neue Veränderungen geben. Dazu sagte Hazzikostas:

Wir wollen unseren Fokus nun ein wenig verändern und werden hoffentlich in den nächsten Tagen ein paar Informationen über neue Boni haben, von denen einige sogar permanent sein könnten. Die könnten euch neue Ziele geben und könnten das Aufholen für Zweitcharaktere leichter machen. So etwas haben wir von den Leuten oft gehört: „Hey, ich habe all diese Charaktere auf Stufe 120 gelevelt, aber ich mag den Gedanken nicht, all diese Dinge zu tun, um meinen legendären Umhang auf das richtige Level zu bringen“ oder „Wie bekomme ich genau die Verderbnis, die ich will?“ Das sind Fragen, die Spieler davon abhalten, mit ihren Charakteren bedeutsame Dinge zu tun. Wir würden das gerne für alle vereinfachen, die diesen Stall aus 120er-Charakteren haben, die sie spielen wollen und den Eindruck haben, dass sie das gerade nicht können.

Das ganze Interview war auf dem Twitch-Kanal von WoWChakra zu finden, ist dort aber aktuell nicht mehr verfügbar. Alternativ findet ihr hier den Blog zum Interview auf wowhead.com.

Was für Buffs könnten das sein? Hier begeben wir uns in den Bereich der Spekulation. Doch lassen sich aus Hazzikostas Aussagen einige Rückschlüsse und Ideen ableiten. Die genaue Antwort wird vermutlich erst in den nächsten Tagen veröffentlicht, wenn der Ruf-Buff sein Ende findet.

Verderbnis nach Wahl – damit könnte man es richtig übertreiben!

Doch möglich wären folgende Dinge:

Schnellerer Fortschritt beim Aufleveln des Umhangs. Vielleicht ein accountweiter Fortschritt, ähnlich wie bei den Essenzen.

Ein Händler, der Verderbnis-Effekte verkauft. Hier könnte man zum Beispiel Verderbnis-Gegenstände zerlegen, um dann eine neue Währung zu erhalten, mit der man gezielte Verderbnis-Effekte kaufen kann.

Mehr Manifestierte Visionen aus mehr Aktivitäten (Weltquests oder Abgesandten-Kisten), um häufiger in Visionen gehen zu können.

Mehr Belohnungen aus Verstörenden Visionen pro Woche, was mehr Verderbnis-Items bedeuten würde.

Die genauen Infos folgen sicher in den kommenden Tagen, dann werden wir auf MeinMMO darüber berichten.

Welche Buffs und Veränderungen würdet ihr gerne sehen, um die Zeit bis Shadowlands zu überbrücken?