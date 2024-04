Spieler verliert in Fallout 76 seinen Loot, weil ein Troll ihn ausraubt – Veteranen bieten direkt an, alles zu ersetzen

Fallout 76 ist eigentlich bekannt für seine enorm nette Community. Es gibt aber ein paar schwarze Schafe. Ein Spieler wurde angeblich hinterrücks ermordet und ausgeraubt, obwohl es eigentlich gar kein so richtiges PvP im Spiel gibt. Direkt kommen dutzende Helden an und wollen helfen.

Moment mal, hat Fallout 76 PvP?

Ja, in der Theorie schon. Wenn ihr einen Spieler angreift und er das Feuer erwidert, befindet ihr euch in einem Gefecht und könnt einander töten.

Normalerweise haben aber so gut wie alle Spieler den Pazifisten-Modus aktiviert. Dieser verhindert jeglichen Schaden, den ihr anderen Spielern zufügt und den andere Spieler euch und eurem Camp zufügen können.

Die einzige Ausnahme sind dann noch Werkstätten, in denen grundsätzlich offenes PvP herrscht. Das sind aber auch schlicht umkämpfte Gebiete mit entsprechender Warnung.

Das ist einem Spieler nun passiert: Trotz des Pazifisten-Modus gibt es die Möglichkeit, andere Spieler zu töten – mit Fallen. Es gibt ein paar Trolle, die dedizierte „Fallen-Camps“ aufstellen, um andere Spieler in den Tod zu locken.

Ein berüchtigter Spieler, der Vault101manguy, hat in der Community sogar einen entsprechenden Ruf. Der König der Trolle hat schon Camps erstellt, in denen er euch mit Mathe-Unterricht foltert. In der Regel will er aber nur ein wenig Spaß haben und niemandem ernsthaft schaden.

Andere Spieler sind da fieser. Auf Reddit teilte ein Nutzer mit, dass er in eine Falle gelockt und ausgeraubt worden ist. Mittlerweile ist der Post allerdings gelöscht, weswegen wir nicht genau sagen können, wie viel an dieser Geschichte dran ist.

Es gibt allerdings tatsächlich Fälle, in denen Griefer andere Spieler überfallen, wenn es sich irgendwie ergibt. So etwas nervt, wirklich schlimm ist das aber nicht, denn das Ödland hält zusammen.

Community gibt Tipps – Und bietet haufenweise Items an

Im entsprechenden Thread gab es schon wenige Stunden nach dem Erstellen Hunderte Kommentare. Die meisten davon bieten an, alles zu ersetzen, was der Spieler verloren hat – auf jeder möglichen Plattform. Teilweise gehen die Angebote sogar darüber hinaus:

OP, wenn du auf Xbox spielst, adde mich. Du kannst buchstäblich so viel kostenlose Ausrüstung haben, wie du willst, egal wie oft du fragst.

Ähnliche Offerten gibt es von anderen Spielern haufenweise. Die Community ist herzlich bereit, zu geben – nur betteln sollte man nicht aktiv, heißt es im inoffiziellen „Verhaltenskodex.“

Ein paar weniger altruistische Spieler geben dem Nutzer Tipps auf den Weg, wie er solche Begegnungen in Zukunft vermeiden könne. Trolle gebe es schließlich immer mal wieder, aber man könne ihre Fallen leicht umgehen oder die „Strafe“ mildern:

Schrott und andere Gegenstände sollte man regelmäßig ins eigene Camp zurückbringen und lagern, dort sei es sicher.

Wer in fremde Camps stolpere und sich nicht sicher sei, ob das eine Falle sein könnte, sollte den Perk „Leichtfüßig“ ausrüsten und schleichen. So werden Standard-Fallen nicht ausgelöst.

Laufe man dennoch in eine Falle, könne man sich revanchieren, indem man das Camp einfach mit einem Atomschlag bombardiere – Ja, das geht in Fallout 76 wirklich.

Helfe das alles nicht, solle man immer Dünger und einen Löffel im Inventar haben. So sage man dem Griefer wenigstens, was er denn bitteschön essen soll.

Geschichten mit Griefern und unfreiwilligem PvP sind in Fallout 76 zum Glück äußerst selten. Das Spiel ist enorm einsteigerfreundlich und die Community – wie sich hier zeigt – sehr entgegenkommend. Wer in die Welt einsteigen will, ist mit dem Survival-MMO bestens bedient: Vergesst Fallout 4, ihr solltet jetzt mit Fallout 76 anfangen