Fallout 76: Die beste Powerrüstung für jede Situation – Top 3 Power Armors

Powerrüstungen gehören zu der stärksten Ausrüstung in Fallout 76, aber nicht alle sind wirklich gut. MeinMMO zeigt euch die besten Rüstungen in der Tier List und erklärt, was sie so gut macht.

Welches ist die beste Powerrüstung? Nach Jahren des Spielens und durch Informationen aus der Community und von Experten kommen wir auf folgende Tier List für die Powerrüstungen:

S-Tier: Hellcat, T-65, Bagger

Hellcat, T-65, Bagger A-Tier: Union, X-01, Würgeherz-Powerrüstung

Union, X-01, Würgeherz-Powerrüstung B-Tier: Ultrazit, Raider, T-51b

Ultrazit, Raider, T-51b C-Tier: T-45, T-60

T-45, T-60 D-Tier: Union

S-Tier ist dabei die beste Bewertung. Die Top-Rüstungen stellen wir hier im Einzelnen noch einmal vor.

Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Ihr braucht als erstes eine Chassis, an der ihr dann die Bauteile der einzelnen Powerrüstungen befestigen könnt. Je nach Typ bekommt ihr die Teile entweder übers Crafting, durch Quests oder ihr könnt sie finden. Rezepte müsst ihr meist erst kaufen.

Power Armor Tier List – S-Tier: Hellcat-Powerrüstung

Das sind die Werte der Powerrüstung:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 436

436 Energieresistenz: 320

320 Schutz vor Strahlung: 320

Was macht die Powerrüstung so stark? Anders als bei allen anderen Powerrüstungen wird ballistischer Schaden bei der Hellcat-Rüstung prozentual verringert, ehe defensive Werte abgezogen werden. Das heißt: Selbst mit weniger Schadensreistenz auf dem Papier nehmt ihr weniger Schaden insgesamt.

Hier findet ihr die Powerrüstung: Die Hellcat-Powerrüstung kam mit dem „Steel Reign“-Update ins Spiel. Ihr bekommt die Baupläne, wenn ihr die zugehörige Quest „Der Katalysator“ abschließt, der letzten Quest der Reihe. Die erste Quest der Reihe ist „Willkommen in der Nachbarschaft“ und startet automatisch mit Level 20.

Power Armor Tier List – S-Tier: T-65

Das sind die Werte der Powerrüstung:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 565

565 Energieresistenz: 470

470 Schutz vor Strahlung: 470

Was macht die Powerrüstung so stark? Die T-65 ist der beste Allrounder im ganzen Spiel. Sie hat die höchste Schadens- und Energieresistenz aller Powerrüstungen und ist damit ideal fürs PvP und im Kampf gegen die meisten Gegner.

Selbst der Strahlungsschutz ist enorm, nur die Würgeherz-Rüstung ist hier noch minimal besser. Wenn ihr nur eine einzige Rüstung tragen wollt, mit der ihr Expeditionen, PvP und verseuchte Gebiete erledigen wollt, ist die T-65 eure beste Wahl.

Hier findet ihr die Powerrüstung: Die Baupläne für die Rüstung bekommt ihr bei Regs in Vault 79. Dafür braucht ihr allerdings insgesamt 6.900 Goldbarren:

Helm: 1.650 Goldbarren

Torso: 1.250 Goldbarren

Arme: je 1.000 Goldbarren

Beine: je 1.000 Goldbarren

Bei Regs erhaltet ihr ebenfalls die Rezepte für Modifikationen. Im Guide erklären wir euch, wie ihr Goldbarren in Fallout 76 farmen könnt.

Die T-65 könnt ihr euch im Titelbild ansehen.

Power Armor Tier List – S-Tier: Bagger-Powerrüstung

Das sind die Werte der Powerrüstung:

Max. Level: 45

45 Schadensresistenz: 240

240 Energieresistenz: 240

240 Schutz vor Strahlung: 366

Was macht die Powerrüstung so stark? Die Werte für die Bagger-Powerrüstung sind zwar ziemlich mies, dafür hat sie einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Powerrüstung: Mehr Tragekapazität.

Die Rüstung erhöht euer maximales Tragegewicht inhärent um 100 und ihr erhaltet 4-Mal so viel Ertrag beim Abbau von Erzen. Die Tragekapazität kann per Modifikationen noch weiter gesteigert werden. Eine bessere Rüstung zum Farmen gibt es nicht.

Hier findet ihr die Powerrüstung: Ihr könnt euch die Baupläne für die Bagger-Powerrüstung einfach von einem Terminal bei Garrahan Mining herunterladen. Die Nebenquest „Miner Miracles“ führt euch genau aus diesem Grund dorthin. Untersucht zum Starten einfach ein Poster der Garahan Mining Corporation. Eines davon findet ihr am Eingang von Rusty Pick, wo die legendäre Händlerin ihren Laden hat.

Die Bagger-PA hat ziemlich coole Skins dazu.

Bedenkt, dass die hier aufgeführten Powerrüstungen vor allem im Endgame stark und teilweise auch erst dort zu bekommen sind. Wollt ihr schon beim Leveln eine gute Powerrüstung tragen, nehmt euch am besten ein Raider-Modell. Die Raider-Powerrüstung ist leicht zu finden und bietet ordentlichen Schutz. Ihr solltet sie aber so bald wie möglich gegen bessere Teile austauschen. Hier findet ihr Tipps für den Einstieg in Fallout 76.