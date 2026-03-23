Bethesda hat uns verraten, wie schwer die Power-Rüstung aus Fallout wirklich ist

Die Power-Rüstung aus Fallout ist ein Markenzeichen des Franchises und bietet den Trägern guten Schutz vor den Gefahren des Ödlands. Fans fragen sich seit Längerem, wie viel so eine Rüstung eigentlich wiegt. MeinMMO hat beim Entwickler Bethesda nachgefragt und kann nun die Antwort geben.

Was ist eine Power-Rüstung überhaupt? Es handelt sich um die wohl mächtigste Art von Rüstung aus Fallout. Im Grunde ist es ein Panzer, der den eigenen Körper umgibt. Man wird zu einer wandelnden Festung, die optisch Autorität und Macht ausstrahlt.

Auf der funktionalen Ebene bietet die Rüstung hervorragenden Schutz vor Gefahren im Ödland. Zudem lassen sich schwere Waffen wie eine Minigun problemlos heben – was für einen Menschen ohne Rüstung nur schwierig, wenn nicht sogar unmöglich wäre.

Schon das Geräusch der Schritte einer Power-Rüstung lässt jedoch erahnen: Dieses Teil ist ziemlich schwer. Die Community von Fallout diskutiert seit Jahren, wie viel es genau wiegt. Wir haben direkt bei Bethesda nachgefragt, ob es hierzu eine offizielle Angabe gibt – und eine konkrete Antwort erhalten.

Auch in der Fallout-Serie von Amazon spielt die Power-Rüstung eine Rolle. Hier seht ihr den Trailer zur 2. Staffel:

Eine Frage des Modells

Was sagt Bethesda zu der Frage? Der Entwickler hat uns eine Antwort des Lead Artists von Fallout 3 & 4, Istvan Pely, zukommen lassen. Darin geht er zunächst auf einen wichtigen Punkt ein:

Nicht alle Rüstungen sind identisch, selbst innerhalb desselben Typs, da es im Laufe einer Produktionsserie häufig zu Materialänderungen kommt. Es hängt davon ab, was das Werk zu diesem Zeitpunkt in großen Mengen wirtschaftlich beschaffen kann.

Die ersten Power-Rüstungen wurden bereits vor dem Großen Krieg von den USA beim Unternehmen West Tek entwickelt. Nach dem Fall der Bomben waren klarerweise nicht mehr alle Ressourcen gleichermaßen vorhanden.

Wir wissen jedoch, dass alle Power-Rüstungen auf demselben internen Antriebsrahmen aus einer relativ leichten Magnesiumlegierung basieren. Zusammen mit den Servomotoren und anderen mechanischen Komponenten ergibt dies ein Grundgewicht des Chassis von etwa 450 Pfund [ca. 204 Kilogramm].

Damit aber nicht genug. Für den richtigen Schutz vor Kugeln oder angreifenden Tieren, die im Ödland auch gerne mal in mutierter Form auftreten, ist noch mehr nötig. Hier gibt es Unterschiede bei den diversen Modellen der Power-Rüstung:

Hinzu kommen die gepanzerten Körperplatten. Im Gegensatz zur T-51 und späteren Rüstungen, bei denen leichte Verbundlegierungen zum Einsatz kamen, besteht die T-45 aus gutem, altem, dickem (und billigem) Stahl. Es gibt auch eine dünnere Wolframauskleidung zum Strahlenschutz, die jedoch aus Kostengründen oft durch Blei ersetzt wurde. Bei einigen Varianten wurde an wenigen Stellen sogar eine Titanschicht für zusätzlichen Schutz aufgebracht, was jedoch nicht üblich war. Wir müssen auch berücksichtigen, dass es Unterschiede in der Dicke zwischen verschiedenen Abschnitten gibt, wobei einige Teile gegossen und andere maschinell bearbeitet sind. All dies würde das Gesamtgewicht leicht um mindestens weitere 400–550 Pfund [181-226 Kilogramm] erhöhen.

Insgesamt kommt Bethesda damit auf bis zu 430 Kilogramm, den Nutzer der Rüstung noch nicht miteingerechnet. Zum Glück spürt man selbst vom enormen Gewicht so gut wie nichts. Für die Nutzung der Rüstung muss man selbst nicht stark sein, die Last übernimmt die Konstruktion.

Wie lauteten die Schätzungen der Fans? Nun bleibt die Frage, inwieweit die Community richtig lag. Unter dem Beitrag des Nutzers griffinr1102 auf Reddit teilen einige Fans ihre Berechnungen. Und sie liegen nicht völlig daneben.

Der User The_mighty_Dingus schätzt 388 Kilogramm, andere schwanken zwischen 226 und 500 Kilogramm. Wie wäre eure Schätzung gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nun wäre es natürlich spannend, eine solche Rüstung in der Realität zu besitzen: Fan fragt, ob es eine Power-Rüstung aus Fallout wirklich geben könnte – Ein Ingenieur versucht seit einem Jahr genau das