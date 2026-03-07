Die 10 schlimmsten Bösewichte aus Fallout im Ranking

EntertainmentListe
7 Min. Christoph Waldboth
Die 10 schlimmsten Bösewichte aus Fallout im Ranking

Die Welt von Fallout steckt voller moralisch mehr als nur fragwürdiger Charaktere. In dieser Liste ranken wir die 10 schlimmsten und klären, wer sich den Titel „Oberschurke des Ödlands“ verdient hat.

Wie wurde das Ranking erstellt? Für diese Liste haben wir uns verschiedene Charaktere aus den Spielen und der Serie zu Fallout angesehen. Sie alle qualifizieren sich spielend für einen Platz im Ranking, da ihre Handlungen mehr als fragwürdig, ja schlicht böse sind.

Zugegeben: Wir könnten hier auch locker eine Top 30 auflisten, denn im Ödland gibt es vermutlich mehr böse als gute Figuren. Deshalb sei gesagt: Die zehn, die es final auf die Liste geschafft haben, gaben sich „besonders“ Mühe, richtig fies zu sein.

Die genauen Platzierungen unterscheiden sich in Feinheiten und basieren auf der subjektiven Meinung des Autors. Sollte eure Liste davon abweichen, könnt ihr sie uns gerne in die Kommentare schreiben.

Bevor es richtig los geht, hier noch ein paar Honorable Mentions, die es knapp nicht ins Ranking geschafft haben:

  • Benny
  • Allistair Tenpenny
  • Kellogg
  • Cook-Cook
  • Morpheus
Fallout Frank Horrigan

Platz 10: Frank Horrigan

  • Bekannt aus: Fallout 2

Frank Horrigan ist eine monströse Erscheinung. Der große Antagonist aus Fallout 2 ist eine Art Supermutant, der mit einer speziellen Power-Rüstung ausgestattet und quasi mit ihr verwachsen ist.

Er arbeitet im Dienste der Enklave, einer bösartigen Fraktion, und geht dabei höchst brutal vor. Er zeigt seinen Feinden gegenüber keine Gnade, tötet sogar Unschuldige und hat sich damit einen zweifelhaften Ruf innerhalb der Enklave erarbeitet. Selbst Verbündete fürchten Frank Horrigan.

Seine Loyalität zur Enklave machen ihn zum perfekten Werkzeug für die Fraktion. Im Unterschied zu anderen Bösewichten im Ranking verfolgt er aber weniger eigene Ziele. Er ist schlicht die Personifikation von roher Gewalt im Ödland.

Quelle(n): Titelbild: Prime Video auf YouTube
0
Sag uns Deine Meinungx