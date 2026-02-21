In Fallout streiten sich 7 Fraktionen um das Ödland – Aber welche ist die Stärkste?

In Fallout gibt es einen steten Machtkampf im Ödland. Die folgenden 7 Fraktionen haben sich in den Spielen und auch der Amazon-Serie besonders hervorgetan, doch welche ist die Stärkste?

Wie wurde das Ranking erstellt? Für diese Liste haben wir uns sieben der größten Fraktionen und Gruppierungen aus der Welt von Fallout angesehen. Daneben gibt es noch zahlreiche kleinere Vereinigungen, die im großen Ganzen aber eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Wir sehen uns an, was die einzelnen Fraktionen so mächtig macht und welchen Einfluss sie auf das Ödland hatten. Die Platzierungen sind klarerweise subjektiv und basieren auf der Meinung des Autors.

Sollte eure Liste von diesem Ranking abweichen oder ihr eine Gruppierung dringend vermissen, könnt ihr uns sie am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

Und nun auf ins Ödland von Fallout.

Platz 7: Die Einheit

Bekannt aus: Fallout 1

Eine noch vergleichsweise überschaubare Fraktion gleicht eher einer Bewegung und hört auf den Namen „Die Einheit“. Es handelt sich dabei um das Projekt des „Meisters“, eines mutierten, völlig grotesken Wesens.

Dieses hat einen Gott-Komplex entwickelt und verwandelt unzählige Menschen dank des FEV-Virus in Supermutanten. Die so entstandene, neue Art soll vom Meister angeführt werden, untereinander soll es hingegen keine Konflikte geben.

Dieser Plan ging zwar nicht auf, dennoch verfügt die Einheit allein dank ihrer Armee aus Supermutanten über enorm viel Kraft. Sie sind gegen Strahlung immun.

Spezialeinheiten wie das Nachtvolk arbeiten aus dem Verborgenen heraus. Unterstützt wird die Einheit von dem Kult „Kinder der Kathedrale“, der weitere Menschen für die Verwandlung in Supermutanten rekrutierte. Das einzige Problem der Fraktion: Supermutanten sind steril, also wäre Fortpflanzung und langfristiges Bestehen der Einheit nicht möglich.