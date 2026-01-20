Fan fragt sich, ob man eine Power-Armor aus Fallout nachbauen kann, Community findet zwei Probleme

Die Power-Armor aus Fallout ist für die Ödlandbewohner eine der wichtigsten Technologien. Jetzt fragt sich ein Fan, ob man die auch in der echten Welt nachbauen könnte, doch die Community findet zwei Pobleme.

Was ist die Power-Armor aus Fallout? Die Power-Armor wurde schon vor dem großen Krieg (23. Oktober 2077), im Jahr 2065 von West-Tek entwickelt. In Fallout 4 und Fallout 76 werden sie durch einen Fusionskern betrieben, einer kleinen nuklearen Batterie.

Eine Power-Armor würde euch in fast jeder Kategorie stärker machen. Kraft, Strahlungsresistenz und Rüstung wird durch die Power-Armor stark angehoben, dafür wird das Schleichen mit ihr eher schwierig.

Der Reddit-User Bright_Permission881 hat sich gefragt, ob es so eine Power-Armor auch in Wirklichkeit geben könnte und ob sie auch funktionieren würde.

Community findet zwei große Probleme für eine echte Power-Armor

Was sind die Probleme einer echten Power-Armor? Der Reddit-User deejay-tech spricht direkt beide Probleme an: das Gewicht der Rüstung und die Energieversorgung.

Da die Power-Armor in Fallout kugelsicher ist, muss die echte Rüstung dementsprechend gut gepanzert sein. Der User schreibt, die Mengen an Metall, die benötigt werde, um die Rüstung so kugelsicher zu machen wie in den Spielen oder der Serie, würden immens seien.

Das hohe Gewicht, um die Rüstung sicherzumachen, wirke sich schließlich direkt auf das zweite Problem aus: die Energieversorgung. Laut dem User benötige eine derart schwere Rüstung auch eine entsprechende Batterie. Im Universum von Fallout ist diese Energiequelle der Fusionskern (Fallout 4 und 76), der jedoch lediglich fiktiv ist.

Auch ein anderer User schreibt, dass unser derzeitiger Entwicklungsstand für Energieversorgung nicht ausreiche, damit wir eine richtige Power-Armor bauen könnten. Allerdings merkt er an, dass alles andere, außer die Energieversorgung, machbar sei (reddit.com).

Youtuber baut sich eine eigene Power-Armor

Gibt es eine echte Power-Armor? Fast, der YouTube-Kanal Hacksmith Industries baut aktuell an einer richtigen Power-Armor. In mehreren Videos teilen sie ihren Fortschritt und welche Probleme bei der Verwirklichung auftreten.

Auch das Problem der Energieversorgung ist ein großes Thema. In der vierten Episode des Projekts spricht Hacksmith Industries über realistische Energieversorgungen und dass ihre Lithium-Batterie, die ungefähr so groß wie eine Müsli-Packung aussieht, den Anzug gerade so für sieben Minuten betreiben könne.

Mit acht von diesen Lithium-Batterien könne der Anzug schließlich eine Stunde lang betrieben werden. Der YouTuber geht noch weiter und zeigt, wie viel Energie ein Fusionskern aus den Spielen liefern würde. Laut ihm seien 300 Milliliter der nuklearen Energie genug, um ihre Power-Armor für mehr als 100 Jahre zu betreiben. Aktuell wird ihre Rüstung mit einem Mix aus Druckluft, Elektronik und Benzin betrieben.

Auch das VATS-System ist eine der bekannten Inhalte aus der Welt der Fallout-Spiele. Damit könnt ihr den Kampf kurz pausieren und bestimmte Körperteile eurer Gegner anvisieren. Diese ikonische Mechanik wäre fast kein Teil von Fallout geworden: Ein ikonisches Feature aus Fallout hätte es fast nie gegeben