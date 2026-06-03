Fallout 76: Verbrannte Bücher finden – Die besten Locations

Ob für eine Herausforderung oder als Crafting-Material – verbrannte Bücher sind nützlich in Fallout 76. Wir zeigen euch, wo ihr sicher welche findet.

Die besten Locations für verbrannte Bücher: Braucht ihr verbrannte Bücher, solltet ihr in das von den Spielern gern „Buchhaus“ genannte Gebäude in Summersville reisen. Ihr findet es hier auf der Map:

Hier findet ihr das Buchhaus mit über 100 Verbrannten Büchern.

Haltet euch einfach im Südwesten von Vault 76 an die Route 87A und ihr könnt es kaum verfehlen. Dort könnt ihr mit einem Quäntchen Glück locker über 100 Bücher finden und solltet schnell zusammen haben, was ihr braucht. Haltet beispielsweise Ausschau nach Regalen, Treppen oder Tischen.

Alternativ eignet sich das „Brown Haus“ im Camp Rapidan im Skyline Valley. Ihr findet es mittig am südlichen Rand der Karte. Da der Ort instanziiert ist, könnt ihr hier ungestört nach Büchern suchen und seid nicht darauf angewiesen, dass andere Spieler euch etwas übrig lassen.

Ihr findet es hier:

Hier findet ihr das instanziierte Gebiet mit Büchern nur für euch.

Hier könnt ihr rund 20 Verbrannte Bücher gesichert finden, wodurch diese Location eine sichere Bank ist, wenn ihr befürchtet, dass das Buchhaus leergefegt wurde.

Es gibt aber auch noch einige andere Locations, die ihr unterwegs anpeilen könnt, solltet ihr zufällig dort vorbeikommen.

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Andere sinnvolle Locations, um Verbrannte Bücher zu finden

Wollt ihr unterwegs einfach Ausschau nach geeigneten Locations halten, gibt es noch ein paar andere Anlaufstellen. Hier findet ihr gesichert mindestens 10 Exemplare:

Riverside Manor

Shade Hill Curch

The Burrows

Haven Church

Eastern Regional Penitentiary

The Whispering Mall

Diese Orte könnt ihr im Auge behalten, wenn ihr gerade auf anderer Mission seid, aber trotzdem Bücher, die herumliegen, mitnehmen wollt.

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