Die 5 schlimmsten Experimente aus Fallout im Ranking

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5 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Die 5 schlimmsten Experimente aus Fallout im Ranking

Das Ödland von Fallout ist ein Ort, an dem die schlimmsten Seiten der Menschen hervortreten. Davon zeugt eine Unmenge an Experimenten, von denen wir in diesem Ranking fünf der furchtbarsten vorstellen.

Wie wurde das Ranking erstellt? Beschäftigt man sich mit grausamen Experimenten aus Fallout, stellt man schnell fest, dass das ein Fass ohne Boden ist. In der Postapokalypse ist menschliches Leben nicht viel wert und wird regelmäßig dazu genutzt, verschiedene Versuche durchzuführen.

Als hauptsächlicher Spielplatz dienen dabei die Vaults, die von Vault-Tec gezielt dazu gebaut wurden, um Experimente verschiedener Art durchzuführen. Einige unserer Platzierungen stammen direkt aus den unterirdischen Bunkern, andere fanden an sonstigen Orten im Ödland statt.

Die genaue Auswahl basiert auf der Meinung des Autors und ist daher subjektiv. Wenn ihr eure persönlichen „Favoriten“ habt, könnt ihr sie uns gerne in die Kommentare schreiben.

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Bevor es losgeht, hier eine Auflistung unserer „Honorable Mentions“, die aufgrund der schieren Masse an potenziellen Kandidaten aus dem Ranking gefallen sind:

  • Drogen-Experimente in Vault 95 und Vault 106
  • Wissenschaftler ohne moralische Grenzen in Vault 4 – bekannt aus der Amazon-Serie
  • Eine offene Tür verwandelt die Bewohner in Vault 12 in Ghule
  • Sex-Experimente in Vault 69
Fallout Robohirn
Bildquelle: Synonymous auf YouTube

Platz 5: Gequälte Seelen in Robohirnen

  • Bekannt aus: Fallout 1, 2, Tactics, 3, New Vegas, 4 (DLC Automatron)

Robohirne sind eigentlich nicht als klassisches Experiment gedacht, doch das Ergebnis kann getrost als eines bezeichnet werden, mit all den schlimmen Folgen für die Probanden. Im Grunde werden hier echte menschliche Gehirne mit Robotern kombiniert, um die optimalen Soldaten im Kampf gegen China zu erschaffen.

Die Roboter fahren auf einem Kettenfahrgestell und verfügen über zwei Arme, die Gegenstände bewegen oder Waffen tragen können. Die Gehirne sitzen in einer Glaskugel am oberen Ende der Konstruktion und stammen von inhaftierten Kriminellen aus Militärgefängnissen, denen per chirurgischem Eingriff der Kopf geöffnet und sein Inhalt herausgenommen wird.

Das Ergebnis ist oftmals alles andere als optimal. Denn obwohl man sich Mühe gibt, nur gesunde Gehirne zu wählen und die Erinnerungen darin zu löschen, kommt es zu Problemen. Oftmals sind die Gehirne von dem Eingriff traumatisiert, versuchen, sich umzubringen, oder agieren in ihrer neuen Gestalt sehr gewalttätig.

Zusammengefasst werden hier grausame Versuche mit Gefangenen gestartet, ihre Identität ausgelöscht und das wache Bewusstsein in ein Gefängnis aus Technik gestopft.

Quelle(n): Titelbild: Prime Video auf YouTube
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