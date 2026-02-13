Fallout hat eine „Vault 69“ und sie ist genau so schlimm wie ihr denkt

Die ominöse Vault 69 klingt wie ein anzüglicher Scherz in Fallout. Ist es auch. Aber gleichzeitig doch ernster, als man vielleicht denken mag …

Im Universum von Fallout dreht sich nicht nur alles um sonderbare Monster und die Verstrahlung der Welt, sondern auch um die Vaults. Diese sicheren Bunker sollen Zuflucht vor der Radioaktivität bieten und den Menschen in einigen Jahrzehnten ermöglichen, die Oberfläche neu zu bevölkern. Doch es gibt einige dieser Vaults, die ein wenig „kurios“ erscheinen.

Wir verraten euch, was es mit der mysteriösen Vault 69 auf sich hat.

Spoilerwarnung: Wer die Serie „Fallout“ noch nicht gesehen oder die Spiele noch nicht gespielt hat, der bekommt in diesem Artikel leichte Spoiler zu beidem.

Was sind die Vaults? Vaults sind im Universum von Fallout riesige Untergrundkomplexe, die zum Schutz gegen die Strahlung des unweigerlich geschehenden Nuklearkrieges erbaut wurden. Besonders wichtige und besonders reiche Personen konnten hier als Vorsorge für den Atomkrieg einen Platz buchen.

Was die meisten jedoch nicht wussten: Die Vaults wurden gleichzeitig für verschiedene, soziale Experimente genutzt. So wurde in einer Vault etwa behauptet, dass jedes Jahr ein Bewohner geopfert werden muss, damit die Vault weiter existiert. Andere Vaults dienen zu Forschungszwecken, bei denen die Bewohner unter Drogen gesetzt werden.

Die Vaults sind also nur oberflächlich für die Sicherheit gedacht. Abgesehen von einigen Vaults, die für das „Management“ sind, dienen die anderen fast immer irgendwelchen sonderbaren Zwecken.

Das Poster zu Vault 69 aus dem nie veröffentlichtem Van Buren -Spiel.

Was ist Vault 69? Die Vault 69 dürfte eine der sonderbarsten Vaults sein und wer bei der Nummer bereits ein diebisches Grinsen auf den Lippen hat, der liegt vollkommen richtig.

Denn das Experiment von Vault 69 hatte eine ganz spezielle Aufteilung für die Bewohner vorgesehen. Es gab einen Mann und 999 Frauen. Er ist quasi der Hahn im Korb .

Natürlich basiert die Vault 69 auf dem gängigen Meme „69“, das immer mal wieder auftaucht, auch zum Beispiel in Spielen wir Borderlands 3. Die 69 steht dabei für eine Sexualpraktik oder manchmal auch Sex im Allgemeinen und dementsprechend musste auch das Fallout-Universum mit der „Vault 69“ ein etwas fragwürdiges „Sozialexperiment“ erschaffen.

Ob der einsame Herr hier seinen persönlichen Harem, eine amazonenhafte Unterwerfung oder etwas ganz anderes erlebt hat, werden wir mit etwas Glück irgendwann erfahren.

Nur ein kleines Bild – alles, was man zur Vault 69 weiß.

Woher stammt die Info? Die wenigen Infos, die es zur Vault 69 gibt, stammen aus der Fallout-Bibel sowie dem Comic „One Man, and a Crate of Puppets“. Außerdem kam sie in einem Artwork zum “Van Buren”-Fallout vor, das allerdings niemals veröffentlicht wurde. Dort wird die entsprechende Vault erwähnt.

Gibt es noch andere kuriose Vaults? Jede Menge. Zu einem Großteil der Vaults haben die Macher noch gar nichts veröffentlicht. Der Nutzen oder das durchgeführte Experiment in diesen Vaults ist noch unbekannt, bis sie irgendwann in einem Spiel, der Serie oder einem anderen Medium erwähnt werden.

Bekannt ist allerdings, dass es auch eine Vault 68 gegeben hat. Diese hat das Experiment umgedreht: Hier sind es insgesamt 999 Männer und nur eine Frau. Auch da sollte man sich genau überlegen, ob man wirklich wissen will, wie das wohl ausgegangen ist.

