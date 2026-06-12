Destiny 2: Versteckte Enden schließen die Story mit einem Abschied und dem größten Cliffhanger seit Release ab – So schaltet ihr sie frei

In Destiny 2 könnt ihr seit „Denkmal des Triumphs“ versteckte Enden freischalten. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was ihr dafür tun müsst.

Was sind das für Enden? Mit dem finalen Update „Denkmal des Triumphs“ hat Destiny 2 eine Art „Abschluss“ spendiert bekommen. Zwei Enden zeigen, wie es für einen der wichtigsten Charaktere des Destiny-Universums weitergeht und deuten an, wohin sich die Reise des Hüters zukünftig entwickelt hätte.

Diese Videosequenzen sind jedoch etwas versteckt und werden euch nicht prominent beim Start des Updates als Hauptquest oder Ähnliches angezeigt – ihr könnt sie also leicht verpassen.

Spoiler: Am Ende des Artikels werden wir die beiden Enden kurz zusammenfassen, falls ihr sie nicht selbst erspielen wollt. Diese Zusammenfassung wird aber in einer sogenannten „Spoiler-Box“ sein, die ihr zum Lesen aufklappen müsst, damit niemand versehentlich gespoilert wird.

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

Destiny 2: Versteckte Enden freischalten – So geht’s

Um die zwei finalen Enden von Destiny 2 freizuschalten, müsst ihr vier Schritte ausführen. Der erste Schritt ist dabei der aufwendigste und erfordert die meiste Spielzeit.

Erstens: Schließt 7 Unterkategorien der Triumphe ab

Im ersten Schritt zur Freischaltung der Videosequenzen müsst ihr sieben beliebige Unterkategorien der Triumphe abschließen, die dem Spiel mit dem Update „Denkmal des Triumphs“ hinzugefügt wurden. Diese findet ihr im Reise-Menü unter Triumphe -> Denkmal des Triumphs.

Zweitens: Reist zum Turm und sprecht mit Zavala

Habt ihr 7 Triumph-Unterkategorien abgeschlossen, müsst ihr zum Turm reisen, wo ihr Zavala besuchen könnt. Anschließend startet die erste Videosequenz des Endes von Destiny 2.

Drittens: Fordert den Triumph „Ich und du, Big Blue“ ein

Nach der Videosequenz mit Zavala könnt ihr unter „Geschichten“ in der Kategorie „Verbündete“ einen Triumph namens „Ich und du, Big Blue“ einfordern. Das müsst ihr auch tun, um die zweite finale Videosequenz inklusive des Cliffhangers freizuschalten.

Viertens: Reist zum Dunklen Wald (ETZ)

Habt ihr den Triumph „Big Blue“ (Der große Blaue) eingesammelt, müsst ihr zum „Düster Wald“ in der Europäischen Todeszone reisen. Dort werdet ihr jetzt ein neues Portal vorfinden, das euch dem normalerweise unzugänglichen Bruchstück des Reisenden bringt. Dort wird das zweite, finale Ende inklusive des Cliffhangers spielen.

Das passiert in den Enden: Für alle, die neugierig sind, aber keine Lust haben, die Triumphe zu sammeln, könnt ihr in der folgenden Spoiler-Box nachlesen, was die Enden zeigen.

Zusammenfassung der beiden Enden von Destiny 2 Beim ersten Ende startet eine Videosequenz, in der Zavala auf seine lange Reise zurückblickt und uns mitteilt, dass er in den Ruhestand gehen wird. Den Titel des Vorhut-Commanders übergibt er an Ikora Rey. Beim zweiten Ende spricht eine unbekannte Stimme mittels Lodi zu uns. Sie rät, dass wir uns ausruhen, den Sieg über den Zeugen genießen und neue Kraft tanken sollten. Dann sagt sie, wir sollen aber auch „hungrig bleiben“ und behauptet, dass die Neun die Hüter nur benötigen, weil diese unbekannte Stimme existiere. Die Stimme kündigt einen unausweichlichen, gigantischen Konflikt an und beendet die Szene mit den Worten: „Keine Sorge. Wenn es vorbei ist, werde ich dich nicht im Stich lassen.“ Das zweite Ende ist ein ziemlich heftiger Cliffhanger. Es wird ein „Endzeit“-Kampf mit einer mächtigen Entität angedeutet, die so gefährlich ist, dass die Neun den Hüter als Waffe brauchen.

Destiny 2 endet also mit einem Cliffhanger, und weil Destiny 3 derzeit noch nicht in Entwicklung ist, wird dieser Cliffhanger vielleicht nie aufgelöst.

Habt ihr die Enden schon gesehen? Wie findet ihr sie und machen sie euch auch neugierig, was die Story noch bereitgehalten hätte? Schreibt es uns (spoilerfrei für alle anderen) in die Kommentare!

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