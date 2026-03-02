Ein mysteriöses Monster macht in Fallout 76 bald Jagd auf die Spieler, belohnt euch mit legendärem Loot

Das neue Update von Fallout 76 bringt Spieler in das „Hinterland“, inklusive richtig starkem Loot und einiger Überraschungen. Darunter ist ein Monster, das auch in unserer echten Welt immer wieder für Furore sorgte.

Um welches Update geht es? Fallout 76 erhält am 3. März 2026 das nächste große, kostenlose Update. Es fügt das Hinterland ins Spiel ein, das ihr allein oder als Gruppe durchstreifen könnt.

Bei einem Showcase sprachen die Entwickler mit MeinMMO und anderen Redaktionen über die Änderungen, die das neue Update und die Region mit sich bringen. Im Mittelpunkt stehen zunächst die öffentlichen Events, die überarbeitet wurden.

Ziel soll es sein, dass sich die Events für alle Spieler mehr lohnen. Das soll in erster Linie mit größeren Herausforderungen, aber auch besserem Loot gelingen.

Damit verbunden ist eine wichtige Neuerung: die Überraschungs-Gegner, die am Ende eines Events unvermittelt auftauchen können. Die Betonung liegt auf „können“, denn garantiert ist ihr Erscheinen nicht.

Unter den starken Feinden, die sich euch entgegenstellen, ist ein besonders spannendes Monster: Bigfoot.

Bei uns ein Mythos, in Fallout knallharte Realität

Was hat es mit Bigfoot auf sich? Das haarige Monster, das in unserer echten Welt angeblich immer wieder mal gesichtet wurde, dessen Existenz aber dennoch mehr als zweifelhaft ist, spaziert durch die Hinterwälder von Fallout 76.

Beenden Spieler erfolgreich ein Event, kann Bigfoot plötzlich erscheinen und die „Party crashen“ – wie es die Entwickler nennen. Bigfoot ist ein Kryptid, der die Spieler noch einmal kräftig fordern soll. Besiegt ihr ihn, werdet ihr mit legendärem 4-Sterne-Loot belohnt – und zwar garantiert.

Ewig habt ihr für den Kampf gegen das Monster aber nicht Zeit. Im Hintergrund läuft ein Timer, der Bigfoot nach genau fünf Minuten verschwinden lässt. Bis dahin sollte eine gut ausgerüstete Truppe ihn aber besiegt haben.

Gibt es noch andere legendäre Gegner? Bigfoot ist nicht der einzige Überraschungsgast. Auch andere Gegner wie Sturmgoliaths oder Todeskrallen können spawnen, die lassen jedoch nur 3-Sterne-Loot fallen. Bigfoot bildet hier eine Ausnahme.

In der ersten Zeit nach Release des Updates wollen die Entwickler seine Spawn-Rate noch recht hoch halten. Regulär soll er aber nur einmal pro Stunde auftauchen.

Eine Quest passend zu Bigfoot gibt es übrigens nicht. Den Entwicklern zufolge hätte sich die Kreatur aufgrund des Wald-Settings angeboten und würde thematisch passen. Ein Geheimnis soll Bigfoot jedoch noch verbergen. Was genau das ist, hat das Team noch nicht verraten.

Was bringt das Update noch? Neben den Überraschungsgästen und überarbeiteten Events haben die Entwickler noch mehr Neuigkeiten im Gepäck:

Die Performance des Pip-Boys wurde verbessert, um mehr Funktionen anbieten zu können

Das Fischen erhält Anpassungen samt neuer Fische

Es gibt neue Optionen im Foto-Modus

Rüstungen wurden überarbeitet

Neue Waffen-Mods und Mods für die Power-Rüstung wurden eingeführt

Besonders die letzten beiden Punkte sollen laut den Entwicklern sicherstellen, dass jede Ausrüstung im Spiel gleichermaßen funktionieren und Spaß machen soll.

Gleichzeitig mit dem Update startet auch die neue Season mit dem Namen „Rip Daring und die Kryptiden aus dem Weltall“. Die erste Woche bis zum 10. März ist im Community-Kalender auf der offiziellen Website bereits dick als „Bigfoots Party“ markiert.

Werdet ihr euch dem geheimnisvollen Monster stellen und spitzenmäßigen Loot mit nach Hause bringen? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Update gerne in die Kommentare. Das Spiel findet zwar in der Postapokalypse statt, doch die Community gilt als sehr hilfreich: Fallout 76 hat so viele nette Spieler, dass einer erst nach 1.600 Stunden einen fiesen Typen trifft