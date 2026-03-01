Die 5 mächtigsten Roboter aus Fallout im Power-Ranking

Neben Menschen und mutierten Kreaturen bevölkert eine weitere „Art“ das Ödland von Fallout: Roboter. Wir haben uns die fünf Stärksten angeschaut und ranken sie gegeneinander.

Wie wurde das Ranking erstellt? Roboter sind ein fester Bestandteil von Fallout. In manchen Fällen dienen sie den Menschen als Hilfs- oder Arbeitskräfte, in anderen verfügen sie über ordentlich Feuerpower.

Letztere sind für diese Liste relevant. Wir haben uns dafür sowohl Einzelstücke als auch in Serie produzierte Roboter angeschaut und erklären, was sie so stark macht.

Das Ranking basiert dabei wie immer auf der Meinung des Autors. Sollte eure persönliche Liste davon abweichen, könnt ihr sie uns am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

Platz 5: Securitron

Bekannt aus: Fallout New Vegas, Fallout Shelter, Amazon-Serie

PDQ-88b-Securitrons sind große Roboter, die auf einem Rad fahren und zwei Arme besitzen. In der Mitte des breiten Gehäuses samt Schultern sitzt ein Bildschirm, auf dem das Cartoon-Gesicht eines Polizisten oder eines Soldaten zu sehen ist.

Securitrons werden von RobCo Industries hergestellt und dienen in erster Linie den Zwecken von Mr. House. Sie sollen für Ordnung und Sicherheit sorgen. Entsprechend findet man sie häufig in und um New Vegas. Diese Roboter sehen auf den ersten Blick vielleicht lustig aus, doch man sollte sie nicht unterschätzen.

Sie sind bis an die Zähne bewaffnet und greifen sowohl mit Gatling-Laser als auch mit einer 9-mm-Maschinenpistole, Raketen- und Granatenwerfer an. So ist der Securitron für verschiedene Kampfsituationen bestens gewappnet.

Es gibt zwei verschiedene Modelle. Mark I ist eher rudimentär ausgestattet, Mark II verfügt hingegen über die komplette Bewaffnung und kann sich sogar selbst reparieren, wenn Schäden entstehen. Securitrons sind also ernstzunehmende Bedrohungen, können mit den weiteren Kandidaten auf der Liste aber nicht mithalten.