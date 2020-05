Seit Fallout 76 das Wastelanders-Update erhalten hat, könnt ihr mit der neuen Währung Goldbarren neue und besondere Items erwerben. MeinMMO erklärt euch, wo ihr die Händler findet, wie ihr Goldbarren farmt und gegen was ihr sie eintauschen könnt.

Was sind Goldbarren? Goldbarren sind einem mit dem riesigen Wastelanders-Update vom 14. April eingeführte neue Währung, die ihr bei diversen Händlern gegen Belohnungen eintauschen könnt.

An die Barren kommt ihr erst, wenn ihr die neue Story von Wastelanders bis zu einem relativ weiten Punkt durchgespielt und den NPC Sunny im Waywards-Diner freigespielt habt.

Ab diesem Zeitpunkt habt ihr die Möglichkeit, Goldbarren zu kaufen, zu farmen und sie bei Händlern auszugeben, um an Baupläne, Rüstungen und mehr zu kommen. In unserem Guide erfahrt ihr alle Details.

Goldbarren-Händler – Wozu sind die Barren gut?

Was bekomme ich für Barren? Als Belohnung für die Barren erhaltet ihr im Moment vor allem neue Baupläne für Waffen, Rüstungen oder sogar eine brandneue Powerrüstung, die T-65. Die Pläne benötigt ihr für einige neue Items, wie etwa:

die Gauss-Pistole

den Plasma Caster

die Rüstung des Secret Service

Die T-65-Powerrüstung (in der Mitte) gehört zu den belohnungen.

Selbst einige Rezepte aus dem alten Vault-94-Raid, der mittlerweile geschlossen ist, haben Spieler bei den Händlern bereits entdeckt. Der Preis der Rezepte liegt bisher zwischen 750 und 1500 Goldbarren.

Wenn euch der neue Bogen von Wastelanders interessiert, benötigt ihr dafür übrigens keine Goldbarren. Den Bauplan könnt ihr bei den Händlern der Fraktionen einfach für Kronkorken kaufen.

Hier findet ihr die Händler: Es gibt insgesamt drei Händler für Goldbarren, die ihr in Appalachia finden könnt:

Reginald „Regs“ Stone in Vault 79

Mortimer in Crater, der Basis der Raider

Samuel in Foundation, der Basis der Siedler

Die Fundorte von Samuel (blau), Regs (grün) und Mortimer (rot). Die Karte ist von map76.com, der Karte für einfach alles in Fallout 76.

Bei Mortimer und Samuel erhaltet ihr Zugriff auf mehr Gegenstände, je höher euer Ruf bei den Raidern oder Siedlern gestiegen ist. In Zukunft könnten noch weitere Belohnungen im Angebot der Händler auftauchen.

Ihr müsst euch dabei allerdings im Laufe der Geschichte für eine der beiden Fraktionen entscheiden, um ihr beizutreten.

Siedler oder Raider – Welche Fraktion in Fallout 76 passt am besten zu dir?

Goldbarren farmen – so geht’s

Wenn ihr im Endgame von Wastelanders angekommen seid und die neuen Rezepte haben wollt, gibt es zwei Möglichkeiten, an Goldbarren zu kommen:

Ihr kauft sie

Oder ihr verdient sie euch.

Beides ist jedoch mit einer Begrenzung versehen.

Schöpft ihr alle Wege aus, an Goldbarren zu kommen, solltet ihr Pro Woche etwa 1700 Stück sammeln können.

Der einfache Weg: Goldbarren kaufen

Der einfachste Weg, an Goldbarren zu kommen, ist sie einfach zu kaufen. Das geht bei Smiley im Waywards, den ihr nach Abschluss der Hauptquest von Wastelanders dort freigeschaltet haben solltet.

Bei Smiley erhaltet ihr jeweils 50 Goldbarren für 1000 Kronkorken. Das geht allerdings höchstens sechsmal in der Woche, sodass ihr auf ein Maximum von 300 Goldbarren pro Woche kommt. Insgesamt kostet euch das dann 6000 Kronkorken.

Der NPC Smiley. Bildquelle: Gamepur.

Kronkorken erhaltet ihr etwa in einem versteckten Schatz, wenn ihr einem bestimmten Hirsch folgt. Weitere Wege, um an die Währung von Fallout 76 zu kommen, findet ihr in unserem Guide:

So kommt Ihr an Kronkorken, das Geld von Fallout 76

Der längere Weg: Goldbarren eintauschen

Habt ihr zu wenig Geld, zu viel Zeit oder den Vorrat an Goldbarren bei Smiley bereits ausgeschöpft, könnt ihr stattdessen Schatzanleihen an den Goldpressen gegen Goldbarren eintauschen.

Die beiden Goldpressen stehen in Crater (in der Nähe von Meg) und Foundation (gegenüber von Samuel). Täglich könnt ihr bis zu 200 Goldbarren für Anleihen erhalten.

Die Anleihen erhaltet ihr für den Abschluss von täglichen Fraktions-Quests der Raider und Siedler und für das Abschließen von Events in Wastelanders. Pro Event erhaltet ihr zwischen zwei und vier Schatzanleihen.

Mit Wastelanders kamen einige neue Events hinzu, die sich besonders lohnen, vor allem für höherstufige Spieler. Bei „Radiation Rumble“ etwa erhaltet ihr garantiert ein legendäres Item als Belohnung. Events wurden generell einer Überarbeitung unterzogen und sind mittlerweile deutlich angenehmer und übersichtlicher. Alles, was sich seit Release an Fallout 76 bis Wastelanders geändert hat, findet ihr hier.